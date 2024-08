- L'eau de mine ne doit pas être pompée - Arrêt

Plus d'une décennie après la fin de l'exploitation du charbon dans la Sarre, le débat sur la destination des mines abandonnées continue. Une récente décision de la Cour Administrative Fédérale traite de la question de savoir si l'eau des mines doit être pompée, car elle s'infiltre dans les profondeurs. Cela coûte à la société minière RAG entre 20 et 30 millions d'euros par an, raison pour laquelle la société souhaite y mettre fin. Certaines municipalités craignent que l'arrêt de la pompage ne conduise à la pollution des nappes phréatiques, aux mouvements du sol et à la libération de gaz.

La Cour Administrative Fédérale (BVG) de Leipzig a maintenant rejeté un appel de la municipalité de Merchweiler contre la décision de la Cour Administrative Supérieure (OVG) de Sarrebruck, a déclaré un porte-parole de la BVG à l'agence de presse dpa. Le procès contre l'augmentation approuvée de l'eau des mines a ainsi été définitivement rejeté.

En juillet 2023, l'OVG a rejeté les trois premiers procès, dont celui de Merchweiler, contre l'augmentation. La cour n'a pas autorisé un appel dans ce cas. Merchweiler a alors déposé un appel, mais il a été infructueux.

Les procédures en cours devant l'OVG ont été initialement suspendues en raison de l'appel de Merchweiler, a déclaré un porte-parole de l'OVG à l'agence de presse dpa. Il y a encore des procédures en cours devant l'OVG de Sarre de la part des villes de Dillingen et de Lebach, ainsi que des municipalités de Heusweiler, Schmelz, Saarwellingen et Nalbach, a déclaré le porte-parole.

L'augmentation de l'eau des mines est controversée

Les procès sont dirigés contre la décision de l'Autorité Supérieure des Mines de Sarre d'inonder partiellement les mines. L'eau des mines est de l'eau de pluie qui s'infiltre dans les profondeurs et se collecte dans les puits et les tunnels souterrains. Elle a été pompée jusqu'à présent, mais cela coûte cher à la société minière RAG. L'augmentation de l'eau des mines à Reden et Duhamel à moins 320 mètres, demandée par RAG, a été approuvée en 2021 dans certaines conditions. L'approbation est liée à des conditions concernant la conservation de la nature et les séismes, entre autres choses.

