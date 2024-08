- "L'eau dans les poumons" <unk> nouveaux détails sur l'accident de Zac Efron à la piscine

Enfants, on nous apprend à ne pas sauter dans l'eau si l'on ne peut pas en évaluer la profondeur. Apparemment, l'acteur Zac Efron a sauté cette leçon, si l'on en croit les récents détails de son accident de piscine à Ibiza.

Le samedi matin, un incident s'est produit qui a conduit le trentenaire à être transporté à l'hôpital de l'île des Baléares. Les nouvelles de son hospitalisation se sont rapidement répandues, mais les détails de ce qui s'était passé restaient flous.

Maintenant, le site américain de potins "TMZ" rapporte des détails sur l'accident. Le samedi matin, Efron a sauté dans la piscine de sa maison de vacances avec une telle fougue qu'il a heurté le fond avec sa poitrine. Cela a entraîné "une grande quantité d'eau dans les poumons", selon une source qui a parlé à "TMZ".

La visite à l'hôpital de Zac Efron était principalement une précaution

Efron aurait ressenti une sensation d'essoufflement et de malaise, ce qui a incité le personnel de sécurité à accourir sur les lieux. Il est apparu "désorienté" pendant un certain temps en raison du choc et des événements, il a donc été conduit à l'hôpital par précaution. Là-bas, les médecins ont vidé ses poumons pour s'assurer qu'il ne restait pas d'eau dans ses voies respiratoires. Après un certain temps, les médecins lui ont donné l'autorisation de sortir. Cependant, il a pris son temps en raison de la foule qui s'était rassemblée à l'extérieur de l'hôpital.

Le dimanche, il avait l'air en bonne santé, mettant à jour ses fans sur Instagram. Dans son histoire, on le voyait faire de la gym sur une balle de gym, soulever des poids en portant uniquement un short de bain. Il a dédié le post à ses fans, écrivant "Heureux et en bonne santé - merci pour les vœux".

Après avoir ressenti une sensation d'essoufflement et de malaise, la visite à l'hôpital de Zac Efron était principalement due à la malchance d'avoir inhalé de l'eau lors de son accident de piscine.

