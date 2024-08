- L'eau colorée est sûre - elle doit s'écouler normalement

À la suite de l'action de protestation des activistes environnementaux au niveau des fontaines d'eau du Bergpark Wilhelmshöhe à Cassel, l'eau teintée sera autorisée à s'écouler naturellement. Il a été jugé sans danger. Des tests de laboratoire sur l'eau initialement retenue dans un bassin ont montré qu'il n'y avait pas de menace pour l'environnement ou l'écosystème aquatique, a annoncé Hessen Kassel Patrimoine, anciennement connu sous le nom de Museumslandschaft Hessen Kassel.

La teinture utilisée par les activistes était de l'uranine, qui est également utilisée dans les inspections de pipelines et est complètement inoffensive.

Inoffensive pour l'environnement, les humains et les animaux

Dimanche, plusieurs personnes ont grimpé sur les cascades des fontaines d'eau, ont déployé une banderole contre la pollution de l'eau et ont ajouté une substance inconnue à l'eau qui s'écoulait, la teignant en vert vif.

Les activistes ont d'abord pris la fuite, mais deux d'entre eux, âgés de 24 et 32 ans, ont été arrêtés plus tard. Les deux hommes de Cassel ont été relâchés une fois les procédures policières terminées. On pense qu'il y avait quatre personnes impliquées dans l'action.

Hessen Kassel Patrimoine, en collaboration avec les autorités, a décidé de laisser l'eau teintée s'écouler le long de son parcours habituel dans la Drusel, un affluent de la Fulda. Il peut encore y avoir un peu de décoloration des eaux, mais cela est complètement inoffensif pour l'environnement, les humains et les animaux.

La décision de laisser l'eau teintée s'écouler naturellement est considérée comme sans danger pour à la fois l'environnement et la faune locale, car la teinture utilisée, l'uranine, est connue pour être complètement inoffensive dans ce contexte. D'autres activistes environnementaux à Cassel peuvent considérer cela comme une démonstration réussie de leurs préoccupations, même avec la décoloration temporaire.

