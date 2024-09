L'East experiences a réduit les coûts de l'électricité, comme annoncé par Habeck

Il est grand temps pour une répartition plus équitable des coûts de réseau en électricité, conformément aux nouvelles réglementations de l'Agence fédérale des réseaux. Cette mesure devrait faire baisser les prix de l'électricité dans les régions du nord et de l'est de l'Allemagne, selon le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck. Habeck, un politique Vert, a félicité l'Agence fédérale des réseaux pour avoir travaillé à une répartition plus équitable des coûts de réseau.

Il a souligné que les États du nord et de l'est avaient supporté des frais de réseau plus élevés malgré leur contribution importante à la transition énergétique grâce aux éoliennes et aux panneaux solaires. Il a estimé que ces régions payaient trop cher en frais de réseau par rapport aux régions qui bénéficiaient de l'extension de l'énergie renouvelable à bas prix.

Le ministre a également confirmé que les consommateurs de plusieurs régions de l'est, y compris la Saxe, pouvaient s'attendre à des prix de l'électricité plus bas en raison de la réduction des frais de réseau de distribution.

L'Agence fédérale des réseaux travaille sur de nouveaux prix

Selon l'ancien système, les coûts d'extension du réseau régional étaient supportés par les clients de ces régions spécifiques, entraînant une augmentation significative des frais de réseau et, par conséquent, des prix de l'électricité pour les consommateurs dans les régions où il y avait de nombreux projets d'énergie éolienne et solaire. L'année dernière, l'Agence fédérale des réseaux a annoncé qu'elle réviserait les règles de répartition des coûts, et elle a publié vendredi les nouvelles réglementations.

L'Agence fédérale des réseaux calcule maintenant precisely how much relief the states with high wind and solar power capacities will receive. An initial evaluation suggests that Schleswig-Holstein, Brandenburg, and Saxony-Anhalt will see the most relief in terms of land area. Consumers in Saxony and Bavaria, with its numerous solar installations, will also experience significant relief. The additional costs identified by the Federal Network Agency will ultimately be distributed evenly among all electricity consumers throughout Germany.

Les nouvelles réglementations de l'Agence fédérale des réseaux visent à soulager les régions où il y a de nombreuses installations d'énergie éolienne et solaire, comme Schleswig-Holstein, Brandenburg et Saxony-Anhalt, qui ont historiquement supporté une part disproportionnée des frais de réseau. Suite à la publication de ces réglementations, les consommateurs de plusieurs régions de l'est, y compris la Saxe, peuvent s'attendre à des prix de l'électricité plus bas en raison de la réduction des frais de réseau de distribution.

Lire aussi: