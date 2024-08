- Leah Remini et son conjoint ont choisi de se séparer après deux décennies de mariage.

Leah Remini, la célèbre actrice de 54 ans connue pour son rôle dans "The King of Queens", et son mari, le chanteur-acteur Angelo Pagan, âgé de 56 ans, ont décidé de mettre fin à leur mariage après 21 ans de vie commune. Ils ont longuement réfléchi à cette décision et l'abordent avec optimisme, convaincus que c'est la meilleure solution pour tous les deux, comme ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux.

Ils chérissent les années passées ensemble et les moments merveilleux partagés, en particulier l'éducation de leur fille. De leur point de vue, ce mariage a été une réussite.

Ils tiennent à préciser que mettre fin à une relation ou se séparer ne signifie pas l'échec. Remini et sa famille ont déjà été ouverts sur leur vie personnelle et professionnelle dans une émission de télé-réalité.

La carrière d'actrice de Remini a décollé dans les années 80, avec des rôles dans différentes séries télévisées. Elle a acquis une renommée mondiale entre 1998 et 2007 en incarnant Carrie Heffernan, la secrétaire juridique de la comédie "The King of Queens", qui était également populaire en Allemagne. Elle a également joué dans des films comme "Old School" et "The Boy Next Door" aux côtés de Jennifer Lopez.

Remini a été une adepte dédiée de la Scientologie pendant de nombreuses années avant de s'en éloigner publiquement en 2013. Elle y est entrée après sa mère et a partagé ses expériences et celles d'autres anciens membres dans la série documentaire "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", diffusée de 2016 à 2019. L'an dernier, elle a déposé une plainte contre l'organisation, l'accusant de harcèlement, d'intimidation, de surveillance et de diffamation. Remini a affirmé avec force que la Scientologie n'avait pas réussi à réduire au silence sa voix.

Malgré l'annonce de leur divorce après 21 ans de mariage, Leah Remini et Angelo Pagan se souviennent avec tendresse de leur "année de mariage" remplie de souvenirs partagés et de l'éducation de leur fille. Bien qu'ils se séparent, ils considèrent cela comme un témoignage de leur relation forte, comme ils l'ont mentionné sur les réseaux sociaux.

