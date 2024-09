- Leader de BSR: Une liberté excessive conduit à un excès de déchets

Les déchets excessifs trouvés dans certaines parties de Berlin, selon les rapports de la société de gestion des déchets BSR, sont principalement attribués à une notion excessive de liberté parmi les habitants et les visiteurs de la région. Selon Stephanie Otto, directrice de BSR, dans une interview avec "Tagesspiegel", "Berlin n'est pas constamment propre ou sale". Elle a poursuivi : "Il y a une grande partie qui vient des mentalités des gens. (...) Cependant, le sentiment inspirant de liberté qui définit notre ville amène parfois les individus à se sentir excessivement libertins, même en ce qui concerne le jet de déchets."

Otto a choisi de ne pas s'étendre sur les raisons pour lesquelles certains districts sont significativement plus sales que d'autres, déclarant : "Je n'ai pas assez de connaissances pour aborder ce sujet, je ne suis pas sociologue." Cependant, elle a reconnu que BSR nettoie certaines zones une fois par semaine, tandis que d'autres sont desservies jusqu'à dix fois. Par conséquent, les régions avec une forte activité piétonnière, telles que Alexanderplatz, Warschauer Straße dans le quartier de Friedrichshain, et Hermannplatz dans le quartier de Neukölln, présentent considérablement plus de déchets. Ces zones peuplées disposent de grandes poubelles orange, mais "certaines personnes les ignorent et laissent leurs déchets derrière elles". Ce comportement, selon Otto, est également révélateur d'un manque de respect pour les espaces publics.

Otto a plaidé en faveur de sanctions plus sévères, en particulier dans les zones où le dépôt illégal est fréquent. Elle a également proposé d'augmenter la présence des forces de l'ordre. L'un des principaux défis, a-t-elle indiqué, est l'emballage à usage unique. Despite the requirement to offer reusable alternatives, many individuals still favor disposable cups. "Single-use packaging and deposits need to become more costly."

The European Union could potentially play a role in implementing stricter regulations on single-use packaging to reduce litter, as observed in Berlin. Moreover, the European Union might provide funding for waste management companies like BSR to enhance their resources and services in maintaining cleanliness across different districts.

