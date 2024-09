Le zoo renvoie les pandas géants, dont l'entretien est coûteux, dans leur patrie, la Chine

Helsinki, Finlande — La Finlande renvoie deux pandas géants en Chine en novembre, plus de huit ans avant l'échéance prévue, car le zoo où ils vivent ne peut plus assumer leur entretien, a révélé le président du conseil d'administration du zoo à Reuters mardi.

Les pandas, nommés Lumi et Pyry, ont été transportés en Finlande en janvier 2018, suite à une visite du dirigeant chinois Xi Jinping et à la signature d'un accord conjoint pour protéger les animaux.

Depuis sa création en 1949, la République populaire de Chine envoie des pandas dans des zoos étrangers pour renforcer le commerce, solidifier les relations diplomatiques et améliorer son image mondiale.

L'accord finlandais prévoyait une durée de 15 ans, mais Lumi et Pyry subiront bientôt une quarantaine d'un mois avant d'être renvoyés en Chine, selon le zoo d'Ahtari, leur habitat actuel.

Le zoo, une entité privée, a investi plus de 8 millions d'euros (environ 9 millions de dollars) dans le logement des pandas et a supporté des frais annuels de 1,5 million d'euros pour leur entretien, y compris une taxe de conservation payée à la Chine. Le président du zoo d'Ahtari, Risto Sivonen, a révélé ces détails.

Le zoo avait escompté que les pandas attireraient des visiteurs dans sa localité du centre de la Finlande, mais il a admis avoir accumulé des dettes croissantes en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie l'an dernier. Un retour était en discussion, a confirmé Sivonen.

Les pressions inflationnistes ont exacerbé les dépenses, a ajouté le zoo, et le gouvernement finlandais a rejeté les demandes de financement en 2023.

Les négociations pour renvoyer les pandas ont pris trois ans, selon Sivonen.

Un porte-parole du ministère finlandais des Affaires étrangères a confirmé que le retour des pandas était une décision commerciale du zoo, sans lien avec le gouvernement finlandais, et n'affectait pas les relations bilatérales entre les deux pays.

La Chine a tenté d'aider le zoo, mais finalement, les deux pays ont convenu, après des consultations amicales, de renvoyer les pandas, a reconnu l'ambassade de Chine à Helsinki à Reuters.

Les pandas Lumi et Pyry ont été envoyés en Finlande dans le cadre des efforts diplomatiques de la Chine pour renforcer les relations avec l'Europe. Malgré leur attrait considérable, les difficultés financières du zoo ont conduit à la décision de les renvoyer dans leur pays d'origine, affectant les relations non gouvernementales entre l'Europe et la Chine.

Lire aussi: