Le zoo de Tokyo transfère une paire de pandas âgés en Chine pour des soins médicaux nécessaires.

Les pandas vivant au zoo d'Ueno depuis 2011, notamment Ri Ri et Shin Shin, étaient initialement prévus pour rester jusqu'en février 2026. Cependant, une décision a été prise entre le Japon et la Chine de renvoyer les pandas maintenant âgés de 19 ans dans leur pays natal avant la date prévue.

Lors d'une récente conférence de presse, le gouverneur Koike a révélé que les pandas souffraient de problèmes de tension artérielle élevée depuis deux ans. Ils sont sous médication et subissent des contrôles réguliers, mais malheureusement, il n'y a eu aucune amélioration significative jusqu'à présent. Koike a reconnu la tristesse que cette décision pourrait causer chez certains, mais a souligné que le bien-être de nos chers pandas passe avant tout, faisant d'un au revoir anticipé la meilleure option.

Les pandas seront exposés une dernière fois au public au zoo d'Ueno le 28 septembre. Des rapports de files d'attente interminables à l'enclos des pandas ont déjà été signalés depuis samedi dernier.

À leur arrivée à Tokyo en 2011, Ri Ri et Shin Shin sont rapidement devenus des figures populaires. En 2017, ils ont donné naissance à Xiang Xiang, le premier bébé panda né au zoo d'Ueno depuis 1988, attirant de nombreux visiteurs. Deux autres pandas ont suivi en 2021. Le retour de Xiang Xiang en Chine l'année dernière a suscité une grande émotion parmi les amateurs de pandas japonais, dont les adieux ont été diffusés en direct à la télévision japonaise.

Les pandas ont été utilisés pendant de nombreuses années dans la stratégie de "diplomatie des pandas" de la Chine pour renforcer son influence internationale. Les pandas sont souvent prêtés à des zoos et parcs à l'étranger pour plusieurs années. Selon le Fonds mondial pour la nature, environ 1 860 pandas géants continuent de survivre dans leur habitat naturel, principalement dans les forêts de bambous du sud-ouest de la Chine. Environ 600 pandas supplémentaires vivent en captivité, dans des centres de reproduction, des zoos et des parcs animaliers dans le monde entier.

La décision du gouverneur de renvoyer Ri Ri et Shin Shin plus tôt est due à leurs problèmes de santé persistants, notamment l'hypertension artérielle, qui n'a pas bien répondu au traitement et aux contrôles réguliers. Après leur dernière apparition publique le 28 septembre, les pandas commenceront leur voyage de retour en Chine pour poursuivre leur traitement.

