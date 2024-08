- Le windsurfer Erpenstein est le meilleur du monde.

Lina Erpenstein, native de Kiel, reste l'étoile montante de la saison du Windsurf Pro Tour PWA. Après de nombreuses années à frôler le sommet, cette étudiante en médecine de 27 ans a remporté sa première victoire en Coupe du Monde au Chili en avril. Elle a maintenant battu Iballa Moreno en finale de la discipline "Vague" à la Coupe du Monde de Tenerife, éliminant au passage la championne du monde à 23 reprises, Sarah-Quita Offringa d'Aruba.

"Je suis ravie d'avoir remporté un événement de ce niveau", a déclaré Lina Erpenstein, qui a impressionné par ses compétences en surf sur la vague. "Les sauts étaient les bases, mais c'est en surfant les vagues que j'ai fait la différence. Je suis forte dans les deux, mais j'ai vraiment pu montrer mes compétences sur les vagues."

Lina Erpenstein, qui concourt dans le PWA depuis 2013, a renforcé ses chances de remporter son premier titre de championne du monde grâce à cette victoire. Elle lidera le classement mondial à mi-saison, devant les Espagnoles Maria Morales Navarro et Alexia Kiefer Quintana.

Sylt "Mystère Box"

Si Lina Erpenstein réussira à remporter le gros lot cette saison, cela se jouera lors des finales de la Coupe du Monde à cinq étoiles du 27 septembre au 6 octobre sur l'île de Sylt et lors des Aloha Classics à Hawaï à la fin octobre. Avant l'événement de Sylt, Lina Erpenstein a déclaré : "Bien sûr, je veux gagner, mais je veux aussi rester concentrée heat par heat. Sylt est toujours une boîte à mystery en termes de conditions de vent par rapport aux autres événements. Tout peut arriver."

La victoire de Lina Erpenstein sur Iballa Moreno en discipline "Vague" à Tenerife a mis en valeur ses compétences dans des disciplines variées, la démarquant des autres concurrents. Lors de l'événement "Mystère Box" de Sylt à venir, Lina vise à maintenir sa concentration et à s'adapter aux conditions de vent imprévisibles, dans l'espoir de remporter plus de victoires et de renforcer sa position en tête du classement mondial.

