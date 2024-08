- Le week-end va être d'été.

Pour le week-end, les signes annoncent à nouveau l'été : Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures estivales autour de 30 degrés. "Dans les jours à venir, l'été haut sera aux portes et essaiera de dominer toute l'Allemagne", a déclaré le météorologue du DWD, Lars Kirchhübel.

Samedi, il y aura des averses éparses au nord près de la côte. Sinon, il fera principalement soleil et sec dans tout le pays. Les températures maximales seront de 20 à 26 degrés au nord, de 25 à 30 degrés au centre et de 28 à 33 degrés au sud.

Il fera chaud la semaine prochaine

Dimanche sera similaire selon le DWD : il fera principalement soleil à nuageux au nord et à l'ouest avec des averses occasionnelles, tandis que des orages pourraient se développer aux Alpes. Il fera chaud au sud avec 29 à 34 degrés, sinon les températures seront comprises entre 23 et 29 degrés.

La semaine prochaine commence avec beaucoup de soleil. Cependant, il pourrait y avoir les premières averses et de forts orages dans le sud-ouest plus tard dans la journée. Les températures maximales dans le nord-est et au bord de la mer du Nord seront comprises entre 23 et 28 degrés, tandis que le reste du pays aura des températures allant jusqu'à 36 degrés. Et les prochaines tempêtes sont déjà à l'horizon.

Les tempêtes sont toujours possibles

"Les systèmes de haute pression ont du mal cet été", a déclaré le météorologue Kirchhübel. D'habitude, il y a de plus longues périodes ensoleillées et sèches typiques des mois d'été. "Mais cette année, jusqu'à présent, c'est principalement agité et seulement brièvement de la chaleur estivale."

Des orages forts, potentiellement tempétueux, sont à nouveau possibles mardi et mercredi. "Puis, la chaleur estivale ensoleillée et sèche se transformera rapidement en une soupe meteorologique étouffante et désagréable qui fera souffrir le corps." Les températures chaudes devraient partir jeudi.

La température de la chaleur estivale dans le sud la semaine prochaine atteindra jusqu'à 34 degrés. Comme l'a mentionné le météorologue Kirchhübel, cet été a été principalement agité, avec seulement de courtes périodes de chaleur estivale typique.

