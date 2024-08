- Le week-end sera changeant et frais

Dimanche, Pluie et Orages: Le Week-end Sera Agité. Après des températures évoquant l'été indien, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit une baisse des températures dimanche. Des averses et des orages isolés, parfois violents, sont attendus samedi sur une grande partie de l'Allemagne.

Seul le nord-ouest et le nord, ainsi que de la Forêt-Noire à l'est des montagnes, resteront principalement secs et partiellement ensoleillés. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés Celsius au nord. "En même temps, l'air subtropical chaud et humide continue d'affecter la moitié sud du pays, avec des températures entre 25 et 32 degrés", a déclaré la météorologue Sonja Stockle du DWD. Cela augmente la probabilité d'averses et d'orages, similaires à ceux observés plus tôt cet été.

Dimanche Sera Plus Frais

Dimanche sera globalement plus frais. Les températures atteindront 19 à 24 degrés Celsius, sauf dans la région de Lusace où elles pourraient remonter jusqu'à 28 degrés. Sinon, il fera gris : selon le DWD, des averses et des orages sont attendus dans de nombreuses régions, avec quelques éclaircies dans l'ouest et le nord-ouest.

"Dans le sud et l'est, les restes d'air chaud, combinés à une forte humidité, entraîneront un risque accru d'orages jusqu'en fin d'après-midi", a déclaré Stockle. Des pluies torrentielles et des orages locaux ne sont pas à exclure.

La baisse des masses d'air sur l'Allemagne entraînera également une baisse des températures nocturnes. Avec des minimales entre 15 et 8 degrés Celsius lundi soir, les bâtiments pourront être efficacement refroidis après la chaleur des derniers jours.

Le Temps Estival Revient

La nouvelle semaine devrait commencer plus agréablement, avec un temps estival. Cependant, les températures resteront dans la fourchette de 20 à 26 degrés Celsius, avec les valeurs les plus élevées le long du Rhin Supérieur. Seules les régions du sud seront nuageuses et verront la pluie être plus fréquente.

