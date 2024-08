- Le week-end commence chaud en Hesse.

Les habitants de Hesse peuvent s'attendre à une chaleur estivale - mais le Service météorologique allemand (DWD) met en garde contre d'autres événements météorologiques graves. Le lundi, des températures allant jusqu'à 34 degrés Celsius sont possibles, avec des conditions généralement sèches, mais il y a une faible probabilité de précipitations et d'orages en soirée. Le service météorologique a également émis une alerte canicule pour de vastes parties de l'État le lundi. La nuit de lundi à mardi restera chaude avec des températures autour de 20 degrés Celsius.

Météorologie défavorable

Le mardi, quelques précipitations et orages fréquents peuvent se développer au cours de la journée. Localement, une météo défavorable est possible en raison de fortes précipitations, de grêle et de vents forts. Selon le DWD, il fera humide et chaud dans la plupart du pays, avec des températures maximales comprises entre 31 et 35 degrés Celsius, et autour de 29 degrés Celsius dans les montagnes. Les précipitations et les orages pourront continuer pendant la nuit de mardi à mercredi, avec des températures descendant à 20 à 17 degrés Celsius - mais en ville, les températures resteront souvent au-dessus de 20 degrés Celsius, indiquant une nuit tropicale.

Le mercredi, de nombreuses précipitations et orages fréquents avec fortes précipitations et grêle sont attendus à nouveau. Il fera toujours humide et chaud, avec des températures maximales comprises entre 28 et 32 degrés Celsius, et autour de 26 degrés Celsius dans les montagnes.

Malgré les alertes canicule, certains résidents pourraient chercher refuge contre la chaleur dans des zones plus fraîches. Cependant, ils doivent être conscients que d'autres parties de Hesse pourraient connaître une météo défavorable avec fortes précipitations, grêle et vents forts.

