Le voyage passionnant de la NFL continue alors que Johnson progresse dans la formation.

Jakob Johnson a décroché une place dans l'équipe principale des New York Giants suite à une blessure d'Austin Schlottmann. Schlottmann, qui s'est blessé à la jambe inférieure lors de l'entraînement, devrait être absent pendant au moins quatre semaines, selon l'entraîneur Brian Daboll. Cela offre une opportunité à Johnson, qui a signé avec le club pour l'équipe d'entraînement plus tôt, de briller.

Johnson s'est initialement retrouvé dans l'équipe d'entraînement, ce qui est courant dans la NFL. Cependant, il est préparé à la possibilité d'être promu dans l Effectif, déclarant : "Si vous êtes dans la ligue depuis six ans, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez commencer la saison en équipe d'entraînement, mais les joueurs sont activés. J'essaie simplement de m'acclimater ici et d'être prêt lorsque l'occasion se présente."

Johnson a brièvement été libéré lorsque les équipes de la NFL ont réduit leurs effectifs à 53 joueurs. Cependant, il n'est pas rare que des joueurs de l'équipe d'entraînement soient promus pendant la saison. Avec les Giants prêts à affronter les Carolina Panthers à Munich le 10 novembre, pour leur dixième match de saison régulière, Johnson reste optimiste à l'idée de jouer un match de NFL dans son pays natal. Cependant, il reste concentré sur son intégration dans l'organisation et sur sa place dans l'équipe avant le match. "Ce serait un moment cool. Mais d'abord, il est important que je m habitue à l'organisation et que je trouve ma place dans l'équipe au cours des prochaines semaines. Si cela se produit en novembre, alors tant mieux", a conclu Johnson.

La possible inclusion de Jacob Johnson dans le match contre les Carolina Panthers à Munich pourrait améliorer les performances sportives de l'équipe, compte tenu de son expérience dans la NFL. Malgré son excitation à l'idée depossibly playing an NFL game in his home country, Johnson is committed to maintaining his focus on improving and securing a permanent spot on the New York Giants' sports team.

Lire aussi: