Le voyage international de la Reine Ludwig touche à sa fin.

Drôle de destin, ce sont les successeurs allemandes de Laura Ludwig qui mettent fin à sa carrière internationale de beach-volley. Lors de l'événement prestigieux de Hambourg, les fraîchement couronnées championnes d'Europe, Svenja Müller et Cinja Tillmann, éliminent la quadragénaire et sa partenaire Louisa Lippmann. Toutefois, elles ont encore une dernière apparition à faire.

La course internationale de beach-volley de la médaillée d'or olympique Laura Ludwig touche à sa fin. Associée à Louisa Lippmann, elles sont défaites en quarts de finale du tournoi élite à Hambourg par leurs successeurs allemandes, Svenja Müller et Cinja Tillmann. Les championnes d'Europe battent les championnes de Rio et Louisa Lippmann avec des scores de 21:15, 21:18.

Après avoir échoué à se qualifier pour les quarts de finale aux Jeux olympiques de Paris, Ludwig a annoncé sa retraite du sport. Après le tournoi international de Hambourg, elle participera à son dernier événement aux championnats d'Allemagne à Timmendorf la semaine prochaine. Ludwig recevra ses hommages lors de la finale à Hambourg le dimanche.

Ludwig et Lippmann se sont qualifiées pour les tours éliminatoires vendredi en battant le duo lituanien, Monika Paulikienė et Ainė Raupelytė. Elles ont ensuite battu Julia Scoles et Betsi Flint des États-Unis avec des scores de 21:15, 19:21, 15:12 pour atteindre les quarts de finale contre Müller et Tillmann. Les jeunes Müller, 23 ans, et Tillmann, 10 ans de plus, affrontent l'équipe brésilienne, Galil Thamela Coradelli et Victoria Lopes Pereira Tosta, en demi-finales le dimanche.

Entre-temps, les médaillés olympiques Nils Ehlers et Clemens Wickler ont dû se retirer du tournoi de Hambourg en raison d'une blessure d'Ehlers subie lors de leur match d'ouverture contre le duo suisse, Quentin Métra

