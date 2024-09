Le voyage enchanteur de la Coupe Davis allemande prend fin au point décisif.

Après deux victoires réussies contre la Slovaquie et le Chili, l'équipe allemande de la Coupe Davis a connu un revers face aux États-Unis, mettant ainsi fin à sa campagne avec deux défaites en simple. La première défaite contre leur rival de longue date depuis 1991 a eu des conséquences pour la phase de qualification.

Sous la direction de l'entraîneur Michael Kohlmann, cette équipe allemande a subi sa première défaite contre les États-Unis lors du dernier tour et a manqué l'occasion de remporter le groupe. Cependant, ils avaient déjà décroché leur place dans le tournoi final des huit meilleures nations à Malaga (19-24 novembre). En quarts de finale, ils affronteront maintenant le vainqueur de l'un des trois autres groupes préliminaires. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine.

La défaite contre les États-Unis à Zhuhai est venue après les matchs en simple. Le novice de la Coupe Davis, Henri Squire, a gaspillé trois balles de match dans une défaite de 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 3:6 contre Reilly Opelka. Le joueur classé 187ème au monde a commis deux doubles fautes décisives, l'une sur une balle de match et l'autre sur le second set point contre lui. Maximilian Marterer a ensuite été battu 4:6, 2:6 par Brandon Nakashima. Kevin Krawietz/Tim Puetz et Austin Krajicek/Rajeev Ram étaient prévus pour jouer le match en double.

Dernière rencontre avec les États-Unis

L'Allemagne s'est rendue en Chine sans Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff et Dominik Koepfer et a réussi à se qualifier pour les quarts de finale en Espagne avec deux victoires 3:0 contre la Slovaquie et le Chili. L'année dernière, l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour la phase éliminatoire, et l'Allemagne attendait sa quatrième victoire à la Coupe Davis depuis 1993.

La dernière rencontre avec les États-Unis remontait à plus loin dans le passé. En 1991, Andre Agassi a remporté une victoire 3:2 pour les États-Unis contre une équipe allemande dirigée par Michael Stich à Kansas. Les deux nations se sont affrontées dix fois dans le format ancien de la Coupe Davis avec des matchs à domicile et à l'étranger, l'Allemagne remportant trois fois la victoire, dont des rencontres légendaires en 1987 à Hartford et en 1989 à Munich, toutes deux avec Boris Becker comme vainqueur du match.

La prestance des décennies passées s'est presque estompée, et certains joueurs ont choisi de ne pas participer au tour préliminaire après l'US Open. Outre Zverev, les finalistes de New York, Jannik Sinner (Italie) et Taylor Fritz (États-Unis), étaient également absents. Le fait que le groupe allemand se déroule en Chine a également suscité des controverses, car le pays hôte n'était même pas représenté.

Malgré les victoires historiques contre les États-Unis dans le passé, y compris des victoires en 1987 et 1989, l'équipe allemande actuelle de la Coupe Davis a montré des signes de vulnérabilité lors de son récent match de tennis contre les États-Unis. Henry Squire et Maximilian Marterer ont tous deux été en difficulté lors de leurs matchs en simple, contribuant à la défaite de l'équipe.

Avec cette défaite en tête, l'équipe allemande devra se ressaisir et faire preuve de ses compétences en tennis à nouveau lors des quarts de finale contre le vainqueur de l'un des autres groupes préliminaires.

