Le voyage en mer du Nord d'un bateau de croisière rencontre des difficultés de navigation.

Un voyage de retour vers la maison depuis Helgoland sur la mer du Nord a été arrêté pour plusieurs centaines de voyageurs en raison d'une panne de courant à bord du navire de croisière "Funny Girl". Selon l'administration fédérale des voies navigables et de la navigation, citée par "RTL.de", la panne de moteur a laissé le navire complètement immobilisé. Le "Funny Girl", avec environ 250 passagers à bord, se dirigeait vers Büsum lorsque la panne de courant est survenue.

En réponse à la situation, deux remorqueurs ont été envoyés pour secourir les passagers bloqués. Ils ont pour objectif de remorquer le "Funny Girl" vers un port voisin, bien que l'emplacement exact reste incertain. Le service allemand de recherche et de sauvetage en mer (DGzRS) n'a pas encore reçu de demande d'aide.

Des informations supplémentaires ont été fournies plus tard par un porte-parole de l'autorité des voies navigables et de la navigation de l'Elbe et de la mer du Nord (WSA), révélant que des remorqueurs privés ont été engagés par la compagnie de navigation pour résoudre la situation. Aucun remorqueur officiel n'est impliqué dans l'opération, selon le rapport. En consultant le service de suivi de navires Marinetraffic, on peut voir que les remorqueurs ont déjà rejoint le "Funny Girl".

Selon "Bild", la panne de courant sur le "Funny Girl" est principalement due à la défaillance des générateurs électriques. Le "Hamburger Abendblatt" fournit des informations sur la panne, suggérant qu'un tableau électrique dans le système électrique a mal fonctionné, entraînant l'arrêt des deux générateurs. Les générateurs, qui refroidissent les moteurs et alimentent le navire, ont ainsi été affectés. Le générateur de secours n'a pas pu fournir de courant au système, entraînant la situation actuelle.

Il n'y a pas eu d'indication de danger pour les passagers et les membres d'équipage, selon "Bild". En fait, le capitaine a rapporté que l'ambiance à bord était positive et détendue l'après-midi.

