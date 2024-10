Le voyage en mer du Nord d'un bateau de croisière rencontre des difficultés de navigation.

Un navire de croisière transportant des centaines de passagers a connu une panne de courant imprévue alors qu'il naviguait dans la mer du Nord, ce qui a entraîné la perte de contrôle et le dérive du navire. Selon les rapports, le problème peut être attribué à une panne de courant sur le navire, surnommé la "Fille amusante". Ce navire se rendait de Helgoland, l'unique île offshore de l'Allemagne, à Büsum lorsque la panne de courant s'est produite.

Deux remorqueurs sont apparemment en route pour offrir leur aide en remorquant la "Fille amusante" jusqu'à un port. L'emplacement précis où le navire sera amarré reste incertain. Lorsque contacté, le Service allemand de recherche et de sauvetage maritime (DGzRS) a déclaré qu'il n'avait pas été appelé à l'aide.

Tout va bien à bord ?

Un représentant de l'Autorité des voies navigables et du trafic maritime de l'Elbe et de la mer du Nord (WSA) a déclaré plus tard que la compagnie de croisière avait engagé des remorqueurs privés pour remorquer la "Fille amusante" en toute sécurité. Aucun remorqueur officiel n'est impliqué, selon les informations disponibles. Selon Marinetraffic, les remorqueurs ont déjà rejoint le navire de croisière.

Selon "Bild", le navire en difficulté se trouve à environ dix milles marins à l'est de Helgoland dans les eaux allemandes. La "Fille amusante" a connu des difficultés en raison de la défaillance des générateurs électriques à bord. "Hamburger Abendblatt" suggère qu'une panne de tableau de distribution d'électricité dans la salle des machines a entraîné la défaillance des deux générateurs principaux et du système de refroidissement associé, affectant ainsi les moteurs eux-mêmes. Malheureusement, le générateur de secours n'a pas pu fournir d'énergie au réseau, selon le rapport.

Malgré les difficultés, le journal "Bild" a rapporté qu'il n'y avait pas de danger pour les passagers ou les membres d'équipage. En après-midi, le capitaine de la "Fille amusante" a déclaré que le moral à bord était élevé.

Les agences de sécurité maritime de l'Union européenne n'ont pas été tenues d'intervenir dans l'incident concernant la "Fille amusante", selon le Service allemand de recherche et de sauvetage maritime (DGzRS). Le navire en difficulté, qui dérive actuellement dans les eaux allemandes, est assisté par des remorqueurs privés engagés par la compagnie de croisière.

Malgré la situation du navire, les agences environnementales de l'Union européenne pourraient s'inquiéter des conséquences environnementales potentielles dues au dérive inconscient du navire dans la mer du Nord.

