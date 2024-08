Initiier les activités à Leipzig - Le voyage en Afghanistan par avion a commencé.

Pour la première fois en trois ans depuis la prise de pouvoir des Talibans, un avion de déportation à destination de l'Afghanistan a décollé d'Allemagne. Le ministère de l'Intérieur de Saxe a rapporté que le vol avait quitté l'aéroport de Leipzig/Halle un vendredi matin, comme rapporté précédemment par "Der Spiegel".

Les autorités ont confirmé à l'agence de presse allemande que c'était le premier vol de déportation vers l'Afghanistan depuis que les Talibans ont pris le contrôle. De plus, l'agence de presse allemande a vérifié les informations de "Der Spiegel" selon lesquelles un avion de la compagnie Qatar Airways avait décollé de Leipzig à 6h56, se dirigeant vers Kaboul. À bord du Boeing 787 se trouvaient apparemment 28 délinquants afghans qui avaient été transportés à Leipzig depuis différents États fédéraux. L'opération a été principalement gérée par le ministère fédéral de l'Intérieur.

L'Allemagne n'a pas de relations diplomatiques avec les Talibans au pouvoir à Kaboul. Après l'attaque au couteau mortelle à Mannheim en fin de mai, le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a déclaré que la déportation de criminels dangereux et de potentiels menaces terroristes vers à la fois l'Afghanistan et la Syrie reprendrait.

Ces menaces sont des individus suspectés par les autorités de sécurité d'avoir commis des crimes graves motivés par la politique, y compris des actes de terrorisme. Il est dit que les criminels condamnés avaient purgé une partie substantielle de leurs peines en Allemagne avant une éventuelle déportation.

Le premier vol de déportation vers l'Afghanistan depuis que les Talibans ont pris le contrôle était un événement important, dirigé par le ministère fédéral de l'Intérieur. despite not having diplomatic relations with the Taliban, Germany continues to facilitate the deportation of serious criminals and potential terror threats to Afghanistan.

