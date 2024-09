Le voyage d'introduction de Dethlef dans les véhicules à quatre roues motrices avec Globebus Performance 4x4

Société moderne Dethleffs reconnaît les tendances contemporaines dans le domaine du caravaning. C'est pourquoi, lors du Salon du Caravaning à Düsseldorf (jusqu'au 8 septembre), elle présente son premier motorhome à quatre roues motrices. Le Globebus Performance 4x4, dérivé du VW Crafter, sera initialement présenté sous la forme d'une étude liée à la série, avec une production prochaine qui débutera avec une "First Edition" luxueusement équipée, au prix de 120 000 euros, disponible à l'achat dans les halls d'exposition.

Contrairement à certains concurrents, Dethleffs, qui fait partie du groupe Erwin Hymer, n'a pas opté pour un Mercedes Sprinter comme véhicule de base, mais a choisi le VW Crafter, plus spécifiquement sa variante 4x4, démontrant ainsi son alignement avec les tendances de l'industrie.

Capacités tout-terrain, sans être un véhicule d'expédition

Le modèle tout-terrain Dethleffs gris et remarquablement marqué présente certaines caractéristiques tout-terrain, telles que des pneus tout-terrain de 18 pouces sur des jantes mates noires, une barre de phares LED, des pare-chocs, une marquise, une échelle et une rampe également en noir mat. Toutefois, l'entreprise basée en Allgäu s'abstient de le qualifier de modèle d'expédition ou de tout-terrain hardcore. Qu'il s'agisse de sentiers champêtres, d'approches de plages sableuses, de gravier ou de pentes glacées, le Globebus 4x4 peut accéder facilement aux endroits les plus reculés.

Pour des séjours prolongés dans des camps pittoresques et isolés, Dethleffs a priorisé l'autosuffisance. Le Globebus comprend un chauffage diesel et son réfrigérateur électrique de 131 litres tire son énergie d'une batterie lithium-ion de 6 packs offrant une capacité de charge de 263 Ah. Le seul appareil fonctionnant au gaz est la plaque de cuisson à deux feux, qui nécessite un petit réservoir de 2,8 kg sous l'armoire de cuisine, éliminant ainsi la nécessité d'avoir des barils de gaz encombrants et maximisant l'espace de rangement.

Les toilettes sèches écologiques Clesana C1 et un système de filtration d'eau renforcent également l'indépendance sur la route. Les deux seront proposés en option dans la version de série. La disposition intérieure suit un plan standard, avec une zone de salon pour quatre personnes à l'avant, une salle de bain et une cuisine au centre du véhicule et des lits individuels à l'arrière. Le garage en dessous est revêtu de tôle ondulée en aluminium et peut contenir jusqu'à 350 kg.

Agile et maniable grâce à son empattement court

L'empattement court du Crafter compact permet au semi-intégré motorhome à quatre roues motrices de 6,85 mètres de long et de 2,20 mètres de large de conserver une certaine agilité et maniabilité. Toutefois, l'extension de l Hinterland nécessite une certaine prudence lors de la manœuvre. Le moteur diesel de 120 kW/163 ch est standard dans la First Edition, associé à une transmission automatique à huit vitesses, un différentiel verrouillable et une élévation de 5 cm. L'essieu avant a été renforcé et la suspension pneumatique à l'essieu arrière améliore le confort de conduite.

Compte tenu du poids du tout-terrain, le poids total autorisé en charge du motorhome est de 3,88 tonnes. Il reste à voir si une version à traction arrière sera introduite à l'avenir, peut-être dans la classe des 3,5 tonnes.

Le choix de Dethleffs d'utiliser un VW Crafter 4x4 comme véhicule de base pour son nouveau motorhome à quatre roues motrices s'aligne sur les tendances de l'industrie, montrant ainsi son engagement envers les véhicules motorisés qui répondent aux besoins contemporains du caravaning.

La taille compacte et l'agilité de manœuvre du Globebus Performance 4x4, grâce à son empattement court, en font un choix attrayant pour ceux qui cherchent l'aventure sans sacrifier la facilité de mouvement en véhicules motorisés.

