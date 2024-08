- Le voyage des personnes qui ont traversé la frontière illégalement se termine à Acker

En tentant d'échapper à la police en franchissant la frontière germano-tchèque, un individu de 35 ans s'est retrouvé coincé dans un champ avec son véhicule. Les autorités soupçonnaient qu'il était sous l'influence de substances illicites et qu'il n'avait pas de permis de conduire valide, comme le rapportent leurs rapports.

Au départ, les officiers ont essayé d'arrêter l'individu près de la ville tchèque de Cheb, mais il a ignoré leurs ordres et a continué. Après une poursuite à grande vitesse, il a tourné sur un chemin rural près de Waldsassen (district de Tirschenreuth) et s'est retrouvé coincé dans le champ. Sa poursuite s'est terminée par une courte course à pied, à la suite de laquelle les officiers tchèques l'ont arrêté. Il fait face à de nombreuses accusations de violations du code de la route et on a découvert qu'il était en possession d'un couteau, qui aurait prétendument enfreint les réglementations sur les armes.

Malgré le couteau trouvé en sa possession, les principales accusations portées contre lui concernaient son permis de conduire, car il s'est avéré qu'il conduisait sans en avoir un valide. Au cours de l'audience, il est apparu qu'il avait toujours utilisé des permis de conduire prêtés pour conduire.

