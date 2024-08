- Le voyage de Trump au cimetière national déclenche une controverse et une publicité controversée

Un récent voyage de l'ex-président américain Donald Trump au cimetière national d'Arlington a relancé les discussions sur son respect envers les vétérans. Trump a rendu hommage lundi aux soldats américains morts trois ans plus tôt suite à un attentat suicide en Afghanistan. Cependant, un différend entre l'entourage de Trump et le personnel du cimetière lors de sa visite a entraîné des accusations selon lesquelles il exploitait la visite à des fins politiques. La campagne de Trump a nié ces allégations.

Selon la station de radio américaine NPR, deux membres de l'équipe de Trump ont manqué de respect et poussé physiquement un employé du cimetière qui tentait d'interdire la prise de vue et la photographie dans une zone spécifique.

Plainte contre l'équipe de Trump

Le cimetière national d'Arlington a confirmé à ce sujet qu'un incident s'est produit et qu'une plainte a été déposée. Pour respecter la confidentialité de la personne concernée, aucune information supplémentaire n'est communiquée pour le moment. Le cimetière a insisté sur le fait que les activités politiques sont interdites sur les grounds du cimetière conformément à la loi.

Un représentant de Trump s'est exprimé sur la plateforme X, affirmant qu'un photographe avait obtenu l'autorisation. Dans une déclaration à NPR, cette personne a également affirmé que l'employé du cimetière pourrait avoir des problèmes de santé mentale et avoir bloqué les membres de l'équipe de Trump.

Donald Trump rejette les accusations

La campagne de Trump a également publié un communiqué sur X au nom des familles des soldats morts en Afghanistan, exprimant leur gratitude envers Trump pour sa visite. Elles avaient donné leur accord pour la présence d'un photographe, et Trump et son équipe avaient manifesté le plus grand respect.

Plus tard, Trump a partagé une vidéo de sa visite sur les réseaux sociaux, critiquant à nouveau le retrait d'Afghanistan sous la présidence démocrate de Joe Biden. Une organisation progressiste de vétérans affiliée aux démocrates a vivement critiqué cela, affirmant que Trump ne se soucie des soldats morts que lorsque cela sert ses propres intérêts. Il y a eu d'autres critiques également.

Trump a une histoire de remarques désobligeantes envers les soldats et les vétérans. Il y a seulement quelques jours, il a fait une plaisanterie lors d'un événement en prétendant que la plus haute distinction civile du pays était supérieure à la plus haute distinction militaire - parce que les récipiendaires étaient "soit dans un état de santé extrêmement précaire en raison de nombreuses blessures par balles, soit décédés".

Le cimetière national d'Arlington, où l'incident s'est produit, interdit strictement les activités politiques sur ses grounds, comme l'ont déclaré ses responsables. La visite de Trump à Arlington, malgré la controverse, a été appréciée par les familles des soldats morts en Afghanistan, comme mentionné dans le communiqué de la campagne.

Lire aussi: