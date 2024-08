- Le voyage de quatre jours en Colombie commence

Prince Harry (39 ans) et la duchesse Meghan (43 ans) ne sont peut-être plus membres officiels de la famille royale britannique, mais ils continuent de faire des voyages quasi-royaux à l'international. Après leur visite au Nigeria il y a trois mois, le couple a entamé un séjour de quatre jours en Colombie.

Le 15 août, le fils du roi Charles III (75 ans) et son épouse sont arrivés dans la capitale, Bogotá. Ils y ont été accueillis par la vice-présidente colombienne Francia Márquez (42 ans). Des photos montrent Meghan, qui portait un élégant ensemble bleu marine pour la réception, serrant chaleureusement la politicienne dans ses bras.

Heure du café et rendez-vous suivants

Selon Harper's Bazaar, qui accompagne officiellement le voyage, le couple a reçu un cadeau de bienvenue indéfini de Márquez avant de se joindre à une heure du café traditionnelle de trente minutes. Ensuite, le trio s'est rendu dans une école où ils ont discuté de progrès technologiques en Colombie avec des élèves âgés de 12 à 18 ans.

Pour les trois jours suivants, il y a plus de rendez-vous prévus, rappelant une visite royale officielle à l'étranger : Harry et Meghan feront le tour de Bogotá, puis se rendront à Carthagène et Cali dans le cadre d'une « visite culturelle et sociale ». À San Juan de Pasto, ils assisteront à une performance de musique et de danse et participeront également à un sommet sur la cybersécurité. Harry rencontrera également des participants à ses Invictus Games. Cependant, en raison des conflits en cours en Amérique du Sud, l'itinéraire exact reste secret.

Invitation personnelle de la vice-présidente

La visite en Colombie suit une invitation personnelle de la vice-présidente. Márquez avait vu le documentaire Netflix sur les Sussex et en avait été « touchée ». « C'est une femme qui mérite de venir dans notre pays et de partager son histoire. Elle sera sans doute une source de force pour tant de femmes dans le monde », a-t-elle expliqué sa décision d'inviter Meghan en Colombie dans une lettre.

Le voyage vise à « construire des ponts et ouvrir des portes » pour lutter contre le problème du cyberharcèlement et de la discrimination en ligne, en particulier chez les jeunes. La présence des membres de la famille royale est également destinée à soutenir le rôle de leadership des femmes en Colombie.

