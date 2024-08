- Le voyage de Milan à Madrid présente un match difficile pour le RB Leipzig.

L'année dernière, on aurait pu qualifier Leipzig de "groupe difficile" : Ils étaient confrontés à des adversaires sérieusement coriaces dans la nouvelle formule de la Ligue des champions. Les Saxons affronteront FC Liverpool, Inter Milan, Juventus Turin, Atlético Madrid, Sporting Lisbonne, Celtic Glasgow, Aston Villa et Sturm Graz dans la nouvelle phase de ligue. Les hostilités commenceront le 17 septembre, avec les horaires précis à être dévoilés d'ici samedi.

Pour la première fois, le tirage au sort a été effectué par un ordinateur. Après que Leipzig ait été sorti du chapeau, la célèbre figure Cristiano Ronaldo a frappé un grand emblème de la Ligue des champions à Monaco, laissant le logiciel prendre le relais.

"Absolument impartial" Rose

Au lieu de progresser en groupes, les 36 équipes affronteront huit adversaires dans une ligue. Leipzig accueillera Liverpool, Juve, Sporting et Villa sur son terrain. Leur voyage à Inter, Madrid, Celtic et Graz nécessitera des déplacements. La phase de ligue se déroulera jusqu'en janvier. Les huit meilleures équipes au classement passeront au stade éliminatoire de 16. Les clubs classés 9 à 24 s'affronteront dans une nouvelle phase éliminatoire pour avancer.

L'entraîneur Marco Rose a adopté une position incertaine quant au nouveau format. "Je m'y approche avec une totale impartialité. Je voudrais l'observer, le ressentir. Ensuite, je pourrai donner mes impressions sur son déroulement," a déclaré le quadragénaire. Il n'a pas encore saisi "le sentiment de rencontrer huit adversaires différents, jouer quatre fois à domicile, quatre fois à l'extérieur, puis nous avons un grand tableau."

Barcelona n'a pas obtenu "sa demande"

Le souhait de Rose et de joueurs comme Peter Gulacsi et Benjamin Henrichs était de se mesurer à FC Barcelona sous Hansi Flick. Ce vœu reste insatisfait pour les Leipzigers, mais ils ont évité un nouveau clash avec Manchester City. "Il n'a pas besoin d'être Pep à nouveau. Peut-être pas Real Madrid non plus," a déclaré Rose. L'ordinateur lui a apporté satisfaction.

Cependant, ils devront à nouveau se rendre à Glasgow pour affronter Celtic FC. Leipzig a déjà affronté les Écossais en Ligue des champions et en Ligue Europa. Un court rendez-vous avec Aston Villa les attend. RB a affronté le club anglais de Birmingham lors de leur préparation à New York. En août, André Silva et Lois Openda ont inscrit les buts dans une victoire 2-0.

