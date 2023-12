Le vote en RD Congo est entaché de protestations et de retards, l'opposition dénonçant des fraudes

L'enjeu n'est pas seulement la légitimité de la prochaine administration. Les conflits électoraux en RDC déclenchent souvent des troubles violents dont les conséquences peuvent être considérables. La RDC est le troisième producteur mondial de cuivre et le premier producteur de cobalt, un composant des batteries nécessaire à la transition écologique.

Des retards ont été signalés dans plusieurs villes de l'est de la RDC, en proie à la rébellion, et dans la capitale Kinshasa, le matériel de vote n'était pas arrivé dans les bureaux de vote et les listes électorales n'avaient pas été publiées.

"C'est un chaos total", a déclaré le candidat à la présidence Martin Fayulu, arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle contestée de 2018.

Fayulu a déclaré que si le vote était bien organisé dans le quartier huppé de Gombe, dans la capitale, où il a voté, ce n'était pas le cas dans le reste du pays.

"Si tout le monde ne vote pas dans tous les bureaux de vote indiqués par la CENI (commission électorale nationale), nous n'accepterons pas ces élections", a prévenu M. Fayulu, ajoutant qu'il serait à la pointe de la contestation.

Dans les villes de Goma et Beni, dans l'est du pays, certaines personnes ont eu du mal à trouver leur nom sur les listes électorales, qui n'ont été mises à disposition dans les bureaux de vote que mercredi matin, selon des témoins de l'agence Reuters.

A Bunia, également dans l'est du Congo, les forces de sécurité ont tiré des coups de semonce pour disperser les manifestants après qu'un centre de vote ait été vandalisé et des kits détruits, selon un journaliste de Reuters.

Un responsable de la commission électorale provinciale a déclaré aux journalistes que les personnes déplacées par les violences dans la région avaient manifesté parce qu'elles voulaient voter dans leur ville d'origine.

Depuis des mois, la commission électorale nationale du Congo insiste sur le fait qu'elle organisera un scrutin libre et équitable, comme elle l'a promis dans le deuxième plus grand pays d'Afrique, même si des observateurs indépendants et des critiques signalent des irrégularités qui, selon eux, mettront en péril la légitimité des résultats.

Environ 44 millions de Congolais sont inscrits pour participer au scrutin, qui comprend également des scrutins régionaux.

À l'approche du jour du scrutin, les autorités ont demandé des hélicoptères supplémentaires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la commission à ouvrir des bureaux de vote dans des zones autrement inaccessibles en raison du mauvais état des routes ou d'un manque de sécurité.

Les résultats provisoires complets sont attendus pour le 31 décembre.

Transparence électorale

Le président Félix Tshisekedi est en compétition avec 18 candidats de l'opposition dans l'espoir d'obtenir un second mandat à la tête de ce pays riche en minerais mais frappé par la pauvreté.

"Je vous ai demandé de me donner la force de poursuivre le travail que nous avons commencé", a déclaré M. Tshisekedi lors de son dernier meeting lundi, promettant d'étendre la politique d'éducation gratuite s'il est élu.

Les candidats de l'opposition ont séduit les électeurs en promettant d'apporter la stabilité, la paix et le développement économique qui, selon eux, ont été absents du premier mandat de M. Tshisekedi.

Les candidats de l'opposition et les observateurs électoraux religieux et de la société civile ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de la transparence électorale, en mettant l'accent sur des questions telles que la liste électorale et les cartes d'identité illisibles.

"Il est évident que la plus grande fraude électorale du siècle est en train de se produire", a déclaré lundi Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel et candidat de l'opposition. La commission électorale a rejeté à plusieurs reprises les allégations de fraude de l'opposition.

L'élection se déroulera en un seul tour, la majorité simple des voix étant requise pour l'emporter. La dernière ligne droite avant le scrutin a été particulièrement agitée.

Deux candidats au Parlement ont été tués dans des incidents distincts le 15 décembre, dans le cadre d'une vague de violence liée aux élections, condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme et par l'Union européenne.

Avant le jour du scrutin à Kinshasa, certains habitants n'étaient pas convaincus que leur vote compterait. "Chaque fois que nous votons, nous sommes déçus, mais si je devais voter, ce serait pour un changement", a déclaré Lucie Mpiana, 43 ans, qui est au chômage.

Les bureaux de vote doivent fermer à 1600 GMT (11 heures ET).

