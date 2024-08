- Le vote du groupe socialiste sur la législation sur l'AfD?

Le candidat principal de l'CDU de Thuringe, Mario Voigt, a appelé l'Alliance pour le Progrès et le Socialisme (APS) à commenter les majorités possibles pour les lois de l'AfD. "C'est une nouvelle qualité. Frau Wagenknecht doit s'expliquer en principe", a déclaré le chef de parti de l'État après un tour de télévision des candidats principaux. Dans l'émission MDR "Fakt ist!", la candidate principale de l'APS pour les élections régionales du 1er septembre, Katja Wolf, n'a pas exclu une fois de plus un soutien possible aux initiatives de l'AfD au parlement.

Comment l'APS considère-t-elle l'AfD?

"Je n'ai pas une grande peur que l'AfD soumette un nombre immense de propositions de loi sensées", a déclaré Wolf jeudi soir dans l'émission, en se basant sur son expérience de vie. "Mais si c'est le cas, alors nous en discuterons, et c'est la force de l'argument dans l'arène politique."

L'Alliance pour le Progrès et le Socialisme (APS) n'a établi sa branche de l'État de Thuringe qu'en mars, mais le parti est très réussi dans les États fédéraux de l'est selon les sondages - en Thuringe, il est même sur la voie d'une course serrée avec l'CDU pour la deuxième place dans les élections régionales. Si Wolf se place devant Voigt de l'CDU lors de la nuit électorale, elle pourrait revendiquer le poste de Président du Gouvernement. Aucun des partis ayant une chance d'entrer au parlement de l'État ne veut former une coalition avec l'AfD dirigée par Björn Höcke, rendant ses revendications de pouvoir malgré sa première place dans les sondages irréalistes.

Règles différentes dans une coalition

Il y a quelques jours, Wolf a appelé à une nouvelle approche de l'AfD dans une interview avec "Welt" et a critiqué le feuillet qui n'a rendu l'AfD que plus forte. Si il y a des raisons claires de rejeter une motion, elle doit être rejetée. "Ou vous devez vous lever et dire: c'est sensé, nous voterons pour. Nous avons besoin de plus de pragmatisme et de moins d'idéologie", a-t-elle déclaré.

Wolf a ensuite déclaré à l'agence de presse allemande qu'il est important de se concentrer sur le contenu plutôt que de "bâtonner". Cependant, elle a également clarifié qu'elle comprend les règles du jeu politique. "Si vous êtes dans une coalition, alors des règles différentes s'appliquent aux motions. C'est logique", a-t-elle déclaré.

Dans le MDR, la politicienne a clarifié qu'elle voit la force de l'AfD comme un "problème central dans ce pays". Une coalition avec le parti, considéré comme extrémiste de droite en Thuringe, est toujours hors de question pour elle.

L'CDU refuse de coopérer avec l'AfD. Cependant, les démocrates-chrétiens de Thuringe ont accepté les votes de l'AfD pour leurs propres propositions de loi à plusieurs reprises par le passé, plusieurs lois ayant été adoptées avec l'aide de la faction de Höcke au parlement de l'État. En même temps, l'CDU a toujours insisté sur le fait qu'elle ne soutiendrait aucune motion de l'AfD ou aucune loi de l'AfD.

