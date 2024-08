- Le vote de censure du sénateur de l'éducation de Brême

La faction CDU de Brême vise à retirer sa confiance à Sascha Aulepp (SPD), sénateur de l'Éducation, par un vote de défiance. Le Parlement de Brême votera sur cette motion lors d'une séance spéciale le lundi (10h00). Les Démocrates-chrétiens justifient ce vote par le gel récent du budget dans le département de l'éducation.

Selon eux, l'autorité échoue dans ses missions, Aulepp portant la responsabilité politique. "Le gel du budget imposé dans son département est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", souligne Frank Imhoff, chef de la faction CDU de Brême. Il est inacceptable qu'environ 1300 enfants à Brême n'aient pas de place en garderie et que le budget annuel pour les coûts d'énergie soit épuisé après seulement six mois.

Les factions du FDP et de Bündnis 90/Die Grünen ont toutes deux annoncé leur soutien à la motion de défiance. Même si tous les membres de l'opposition votent pour la motion, ils n'atteindront que 39 voix sur 87. Selon la constitution de l'État, une majorité des membres du Parlement est requise pour un vote de défiance réussi. Par conséquent, des membres du SPD, des Verts et de la Gauche devraient également se joindre à eux. Les factions gouvernementales et le chef du gouvernement de Brême, Andreas Bovenschulte (SPD), ont récemment soutenu Aulepp.

La faction CDU de Brême réclame une séance spéciale pour discuter de leur motion de défiance contre le sénateur de l'Éducation Aulepp. Suite à cette séance, le vote du Parlement de Brême pourrait potentiellement entraîner le retrait de la confiance à Aulepp en raison du gel du budget dans le département de l'éducation.

Lire aussi: