- Le volume des déchets dans MV diminue encore une fois

Après une période de croissance continue, la production de déchets ménagers en Mecklembourg-Poméranie occidentale a connu une baisse significative. L'Office statistique de Schwerin révèle que chaque habitant a généré en moyenne 426 kilogrammes de déchets en 2022, soit une baisse de 8 % par rapport aux 465 kilogrammes de 2021. La production de déchets par personne a atteint son niveau le plus élevé en 2020, avec 469 kilogrammes.

Au cours de la dernière décennie, la production de déchets ménagers avait été à la hausse. L'un des facteurs contributifs était la croissance du commerce en ligne, qui a entraîné une augmentation des déchets d'emballage. Il est à noter que les niveaux de déchets en Mecklembourg-Poméranie occidentale ont atteint des sommets sans précédent en 2020 et 2021 pendant la période de COVID-19. En 2022, la production de déchets est revenue aux niveaux de 2015, selon les statistiques.

Au total, environ 6,5 millions de tonnes de déchets ont été éliminées en Mecklembourg-Poméranie occidentale en 2022. Environ 10 % de ce total étaient des déchets ménagers. Selon l'Office statistique, les niveaux de déchets ont diminué depuis leur pic en 2020, lorsque 6,8 millions de tonnes ont été traitées et éliminées dans les 215 installations d'élimination des déchets de l'État. En 2022, environ 1,4 million de tonnes de déchets provenaient d'autres États fédéraux. Les décharges ont accepté 820 000 tonnes de déchets, tandis que plus de 900 000 tonnes ont été incinérées. La même quantité de déchets organiques a été traitée séparément. La majorité des déchets, soit 2,9 millions de tonnes ou 44 %, ont été éliminés dans des sites d'enfouissement agréés.

La baisse de la production de déchets ménagers en 2022 peut être attribuée en partie à l'amélioration des stratégies de gestion des déchets.

