- Le volocopteur est autorisé à décoller pendant les Jeux olympiques.

À la veille de la fin des Jeux Olympiques, le fabricant de taxis volants Volocopter a finalement obtenu un permis de vol tant attendu pour Paris. Des vols avec l'avion électrique, qui décolle et atterrit verticalement, sont prévus pour jeudi et les jours suivants, selon l'annonce de la société basée à Bruchsal, en Allemagne.

Au début de l'événement sportif majeur, il était incertain que Volocopter et le groupe ADP, l'opérateur aéroportuaire français, puissent mettre en œuvre leurs plans. La décision incombait à l'autorité de l'aviation civile française DGAC et à l'agence européenne de sécurité aérienne EASA.

Initialement, Volocopter et ADP avaient prévu de lancer le premier service de taxi vol commercial du monde pendant les Jeux Olympiques. Cependant, une certification de type EASA à cette fin est toujours en attente. EASA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'an dernier, les partenaires ont annoncé que les opérations de taxi vol débuteraient à Paris sur trois itinéraires de liaison et deux itinéraires touristiques. Cinq sites d'atterrissage, ou 'vertiports', étaient prévus, dont un sur une plateforme sur la Seine. Le modèle Volocity, avec un grand anneau et des rotors sur le dessus, peut accueillir un pilote et une autre personne. Les taxis volants étaient censés voler à une altitude inférieure à 500 mètres, ce qui les rendrait inaudibles dans les environnements urbains.

Récemment, le Conseil d'État français a rejeté deux appels contre un site temporaire de décollage et d'atterrissage pour les taxis volants au centre de Paris. La ville de Paris et plusieurs organisations avaient remis en question la légalité de l'opération.

Volocopter, comme d'autres entreprises, vise à révolutionner le trafic aérien, dans le but de soulager les embouteillages en ville et de relier d'autres formes de transport public. En plus de Paris, des villes comme Rome et Osaka figurent sur la liste de celles où Volocopter prévoit de commencer ses opérations en premier - mais pas en Allemagne, car les villes allemandes ne sont pas aussi densément peuplées et ont des réseaux de transport public autonomes.

En Allemagne, Volocopter travaille avec ADAC air rescue pour tester l'utilisation de l'avion à des fins médicales et de sauvetage.

Des critiques ont été formulées sur les coûts attendus des vols. Le coût de construction du deux-places, qui pèse plus de 500 kilogrammes, est inconnu.

Il y a eu des débats sur l'aide de l'État en millions. Après un refus en Bade-Wurtemberg, un déménagement du siège à Bavière a même été envisagé, car l'État libre a d'abord montré plus d'ouverture. Cependant, la Bavière a finalement décidé de ne pas le faire, et Volocopter a obtenu les fonds nécessaires auprès d'investisseurs. La société a précédemment déclaré qu'elle employait environ 650 personnes à Bruchsal.

