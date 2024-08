- Le visionnaire et rival de Hoeneß, Willi Lemke, est mort.

Comment irriter le grand FC Bayern Munich ? Peu de gens en football allemand le savaient mieux que Willi Lemke**.

Lorsqu'il est devenu manager de Werder Bremen en 1981, le club venait appena de revenir en Bundesliga. Mais lorsqu'il est parti en 1999 pour poursuivre une carrière en politique en tant que sénateur de l'éducation de Brême et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Lemke et l'entraîneur légendaire Otto Rehhagel avaient remporté ensemble avec Werder : deux championnats d'Allemagne (1988, 1993), la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (1992) et deux Coupes d'Allemagne (1991, 1994). Tout cela s'est accompagné d'une longue rivalité personnelle entre Willi Lemke et son homologue de Bayern, Uli Hoeneß.

L'un des managers les plus réussis, les plus éloquents et les plus rusés de l'histoire de la Bundesliga s'en est allé. À l'âge de 77 ans, Lemke est décédé lundi suite à un hémorragie cérébrale, a annoncé sa famille mardi, causant un grand choc dans le monde du football.

La mort de Lemke "met Werder à l'arrêt"

"Sa mort inattendue et beaucoup trop précoce a mis SV Werder à l'arrêt", a déclaré le PDG de Werder, Klaus Filbry. Il a qualifié Lemke de "l'une des plus grandes personnalités de l'histoire du football allemand", qui a apporté des contributions pionnières à SV Werder dans de nombreux domaines et a laissé des marques durables.

Le maire de Brême, Andreas Bovenschulte, a également loué Lemke pour son talent polyvalent. De 1999 à 2008, le politique du SPD a servi comme sénateur de l'éducation et des sciences, puis de l'intérieur et des sports de Brême. Par la suite, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon l'a nommé conseiller spécial pour les sports au service de la paix et du développement pendant huit ans.

"Dans toutes ses entreprises politiques, il a toujours cherché à faire passer le message que la politique et l'économie ne peuvent que bénéficier des vertus sportives telles que l'esprit d'équipe, la volonté et la conviction", a déclaré Bovenschulte de Lemke.

La persuasivité de Lemke était évidente en abondance à Werder. Avec Rehhagel, il a attiré des joueurs comme Rudi Völler ou Karl-Heinz Riedle à Brême, qui sont devenus plus tard champions du monde mais se sont d'abord développés en joueurs de pointe à Werder.

Que des stars comme Klaus Allofs ou Manfred Burgsmüller aient également éclos à Brême pendant la même période montrait que Werder était souvent plus malin, plus rusé et parfois plus populaire que le grand FC Bayern dans les années 80 et au début des années 90.

Ainsi, Lemke a été le premier manager à vendre intégralement un match à domicile de Bundesliga à un sponsor en mars 1989. Au lieu de moins de 20 000, plus de 37 000 spectateurs sont venus au match contre le candidat à la relégation Waldhof Mannheim en raison des prix d'entrée abordables - et Lemke était une fois de plus en avance sur son temps.

Grande rivalité avec Uli Hoeneß

Il s'est habilement positionné en tant qu'adversaire social-démocrate du arrogant Uli Hoeneß. À part Christoph Daum, personne n'a probablement jamais autant ennuyé le patron de Bayern de longue date que Lemke dans l'histoire de la Bundesliga.

"Même aujourd'hui, je ne lui serrerais pas la main", a déclaré Hoeneß des années après le départ de Lemke de Werder. Lemke, de son côté, a déclaré un jour dans une interview publiée dans le grand livre de Werder "Das W sur le maillot..." : "Uli Hoeneß croit qu'il peut intimider les gens avec de l'argent et du pouvoir." C'est pourquoi il lui a toujours donné "plein gaz contre vents et marées", et il n'y est pas habitué.

Il faut dire vrai : tout comme Daum, Lemke s'était depuis longtemps réconcilié avec Hoeneß dans ses dernières années. Alors que lui et Rehhagel ne se sont jamais personnellement aimés malgré leurs grands succès communs.

Avoir mis tout cela de côté et ne pas en faire un grand sujet était partie du modèle de réussite de Brême à l'époque. Et lorsque Lemke a siégé au conseil de surveillance de Werder pendant un total de 17 ans de 2005 à 2014, même en tant que président, deux anciens joueurs de l'époque Lemke/Rehhagel, Thomas Schaaf et Klaus Allofs, avaient depuis longtemps pris la direction sportive et poursuivi le club dans l'esprit des deux modèles.

"Willi Lemke était l'une des figures de manager les plus influentes de la Bundesliga", a écrit Hans-Joachim Watzke après sa mort. En tant que patron de longue date de Borussia Dortmund et porte-parole de la présidence de la DFL, il est également quelque peu l'héritier de Lemke.

Le succès de Werder Bremen sous la direction de Lemke a souvent dépassé celui de leurs rivaux, y compris le FC Bayern Munich, dans les années 80 et au début des années 90. La grande rivalité de Lemke avec Uli Hoeneß, le patron de longue date de Bayern, était célèbre dans la Bundesliga.

