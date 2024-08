Le virus respiratoire commun, qui a diminué pendant la pandémie, est en augmentation, prévient le CDC, avec un risque plus élevé pour certains groupes.

Le parvovirus B19 est un virus commun transmis par des gouttelettes respiratoires. Les anticorps de l'infection sont censés aider à protéger contre la réinfection, selon le CDC ; environ 50 % des adultes américains ont des niveaux détectables de ces anticorps à l'âge de 20 ans, et plus de 70 % ont des anticorps à l'âge de 40 ans. Les personnes travaillant dans des professions ayant un contact étroit avec les enfants, comme les écoles et les garderies, ont tendance à être plus à risque d'infection.

Comme pour de nombreuses autres maladies respiratoires, les efforts pour prévenir la propagation de la Covid-19 pendant la pandémie ont dramatiquement réduit les infections à parvovirus B19, avec une perte correspondante d'immunité.

Le CDC a mis en garde dans un bulletin d'alerte du réseau de santé mardi qu'il a reçu des rapports d'un taux de positivité plus élevé récemment, ainsi que des clusters de complications chez les personnes à haut risque de maladie grave. La proportion de personnes ayant des anticorps indiquant une infection récente, qui est tombée en dessous de 3 % pendant 2022-24, a atteint 10 % en juin, avec la plus forte augmentation chez les enfants âgés de 5 à 9 ans.

Le CDC indique également avoir reçu des rapports anecdotiques d'un nombre plus élevé de cas chez les personnes enceintes, y compris des complications telles que l'anémie fœtale sévère ou l'avortement, et des augmentations d'anémie aplasique chez les personnes atteintes de drépanocytose.

De nombreuses personnes atteintes de parvovirus B19 ne présentent pas de symptômes, mais celles qui en présentent auront généralement deux phases de maladie. During the first phase, which begins about a week after infection, they develop symptoms such as fever, muscle aches and malaise that last about five days. This is when people are most contagious.

During the second phase of illness, which begins a week or so later, children usually develop a hallmark facial rash often called a slapped cheek rash, followed by a body rash or joint pain. Adults often have a rash on the trunk and joint pain.

Parvovirus can cause severe complications in certain groups. People with chronic hemolytic conditions like sickle cell disease or those with severely weakened immune systems may develop aplastic anemia, a rare and life-threatening blood disorder. Among pregnant people, about 5% to 10% of cases can result in adverse fetal outcomes such as anemia, hydrops or miscarriage.

Il n'y a pas de vaccin contre le parvovirus et il n'y a pas de traitement spécifique autre que le soulagement des symptômes. La plupart des infections guérissent d'elles-mêmes.

Avec l'augmentation des cas, le CDC recommande à tout le monde de suivre des précautions générales pour prévenir la propagation des maladies respiratoires, telles que le lavage fréquent des mains, le nettoyage des surfaces communes et la couverture de la bouche et du nez lors de la toux ou des éternuements. Si vous développez des symptômes, restez éloigné des autres personnes jusqu'à ce qu'ils s'améliorent et que vous soyez sans fièvre pendant au moins 24 heures sans médicament.

Si vous êtes enceinte, avez un système immunitaire affaibli ou avez un trouble hémolytique chronique, l'agence recommande de porter un masque autour des autres personnes et de consulter un médecin immédiatement si vous développez des symptômes.

Malgré la diminution des infections à parvovirus B19 dues aux mesures de prévention de la Covid-19, la récente augmentation des taux de positivité et les clusters de complications chez les individus à haut risque indiquent une perte potentielle de l'immunité générale au virus. La pratique régulière de précautions générales pour les maladies respiratoires, telles que le lavage des mains et le nettoyage des surfaces, peut aider à réduire le risque d'infection pour tout le monde, y compris les personnes atteintes de troubles hémolytiques chroniques ou les individus enceintes qui peuvent être plus à risque de complications.

