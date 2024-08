- Le virus du Nil occidental a également été trouvé chez les perroquets du zoo.

C'est le deuxième cas cette année à Berlin : le virus West Nile a été détecté chez un loriquet de Mitchell au Tierpark. Tous les cinq oiseaux de cette espèce de perroquet sont morts entre le 14 et le 29 juillet, l'un d'entre eux ayant été confirmé comme infecté par le virus West Nile, a annoncé l'Administration sénatoriale de la Justice et de la Protection des consommateurs.

Les résultats des tests pour les quatre autres loriquets sont en attente. Ils sont en cours de traitement au Laboratoire national de référence, à l'Institut Friedrich Loeffler (FLI), et au laboratoire de l'État de Berlin-Brandebourg.

Le premier cas de cette année a eu lieu en juillet, impliquant un faucon.

Les oiseaux n'ont montré aucune anomalie jusqu'à leur mort. Ils vivaient dans des enclos intérieurs et extérieurs, où ils ont pu être exposés à des moustiques transmetteurs des espèces Culex, Aedes et Ochlerotatus, ainsi qu'à la moustique tigre asiatique, selon l'Administration sénatoriale. Le virus West Nile est principalement transmis par des moustiques hématophages, les oiseaux étant les principaux hôtes. Dans de rares cas, il peut également être transmis à l'homme et aux chevaux. Il n'existe pas de vaccin pour les oiseaux ou les humains, contrairement aux chevaux. Les rapaces, comme les faucons, sont généralement à risque.

Selon le FLI, il est considéré que le virus survit avec succès dans les moustiques locaux en Allemagne. Il y a des preuves que le virus est établi à Berlin, Brandenburg, Saxe-Anhalt et Saxe. Depuis 2019, il y a eu des cas isolés d'infection humaine. Selon l'Institut Robert Koch, seule une petite proportion d'individus infectés présentent des symptômes.

L'Administration sénatoriale de la Justice et de la Protection des consommateurs recommande vivement au public de prendre les précautions nécessaires contre les piqûres de moustiques pour prévenir la propagation du virus West Nile. Le non-respect de cette mesure pourrait potentiellement entraîner des pertes supplémentaires, soulignant l'importance de mettre en place des mesures efficaces pour maintenir la justice en matière de bien-être animal et de santé publique.

Lire aussi: