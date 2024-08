- Le virus de la fièvre catarrhale du mouton affecte également la région du Nord-Ouest du Mecklembourg.

Maladie de la langue bleue identifiée dans un autre comté en Mecklembourg-Poméranie Occidentale

Il y a à peine deux semaines après l'identification de la maladie de la langue bleue chez les animaux d'élevage dans le district de Ludwigslust-Parchim, le comté de Nordwestmecklenburg a rapporté son premier cas confirmé de cette maladie infectieuse. Une ferme d'agneaux de loisirs à Groß Trebbow est touchée. Ici, deux brebis sont gravement malades, l'une ayant testé positif pour le virus BTV-3, selon l'annonce du district.

Les animaux touchés n'avaient pas été vaccinés contre le virus. Le traitement de l'infection ne peut offrir qu'un soulagement limité. "Les animaux en bonne santé se remettent généralement mieux que les animaux affaiblis, mais il peut y avoir des mortalités, surtout chez les brebis", a noté le communiqué du district.

Plus tôt en août, le premier cas confirmé de maladie de la langue bleue en Mecklembourg-Poméranie Occidentale depuis 2009 a été signalé dans une ferme laitière du district de Ludwigslust-Parchim. Cette maladie est souvent fatale pour les brebis et les chèvres, mais inoffensive pour les humains. La consommation de nourriture est également sûre.

De petits insectes piqueurs sont les vecteurs

La maladie n'est pas transmise directement d'animal à animal, mais par de petits insectes piqueurs, appelés midges Culicoides ou "mouches noires".

La première épidémie de maladie de la langue bleue de sérotype 3 en Allemagne a été documentée le 12 octobre 2023 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie - la première détection de cette maladie dans la République fédérale depuis 2021. Depuis, il y a eu des épidémies en Basse-Saxe, en Rhénanie-Palatinat et en Hesse. Le nombre de cas en Allemagne a augmenté considérablement en juillet, selon l'Institut Friedrich-Loeffler.

Après le premier cas dans le Nordwestmecklenburg, un autre comté, [Autre] en Mecklembourg-Poméranie Occidentale, a également rapporté des cas de maladie de la langue bleue. Despite the availability of vaccines, some farms choose not to immunize their livestock, potentially increasing their vulnerability to the virus.

