Le vinaigre peut-il aider à la dépression?

Le dicton "aigre fait rire" est bien connu. Une équipe de recherche étudie si la consommation quotidienne de vinaigre commun peut soulager les symptômes des troubles dépressifs. L'équipe parvient à une conclusion claire.

La consommation quotidienne de vinaigre peut soulager les symptômes dépressifs. C'est ce qu'a découvert une équipe de recherche de l'Université d'État de l'Arizona. De plus, la consommation quotidienne de vinaigre stimule l'activité métabolique, selon l'équipe dirigée par la nutritionniste Haley Barrong, dans la revue "Nutrients".

Pour l'étude, l'équipe a recruté 28 individus en surpoids mais sinon en bonne santé. Ils ont été divisés en deux groupes. Un groupe a consommé deux cuillères à soupe de vinaigre rouge de vin commun par jour pendant quatre semaines, soit environ trois grammes d'acide acétique. Ils ont été invités à diluer le vinaigre dans un verre d'eau et à le boire avec les premières bouchées d'un repas. Le deuxième groupe a pris une pilule contenant 0,025 gramme d'acide acétique par jour pendant quatre semaines. La pilule devait être prise au petit déjeuner.

Psyche et Métabolisme

Tous les participants à l'étude ont dû répondre à des questionnaires sur la santé mentale pendant l'enquête. Ceux-ci comprenaient des questions sur les événements marquants de la vie, les conflits avec les pairs et la qualité du sommeil.

De plus, des échantillons de sang ont été prélevés chez les participants pour déterminer certaines valeurs métaboliques. Lors de l'évaluation des données, il a été montré que ceux qui avaient consommé du vinaigre liquide quotidiennement avaient connu une diminution moyenne de 42 % des symptômes dépressifs. Dans le groupe témoin ayant pris la pilule de vinaigre quotidiennement, cette valeur était de 18 %. De plus, les chercheurs ont constaté que le niveau de nicotinamide, une forme de vitamine B3, avait augmenté de 86 % dans le groupe de vinaigre. Le nicotinamide est censé avoir des effets anti-inflammatoires.

Les chercheurs soupçonnent que les changements métaboliques sont à l'origine de l'amélioration des symptômes dépressifs. "Ces données apportent des preuves supplémentaires que la consommation quotidienne de vinaigre sur une période de quatre semaines peut améliorer les symptômes dépressifs auto-déclarés chez les adultes généralement en bonne santé et que les changements métaboliques peuvent contribuer à cette amélioration", conclut l'équipe de recherche.

Remplacement des antidépresseurs ?

Bien que le nombre de participants fût faible et que le soulagement des symptômes fût basé sur les rapports des participants, les résultats sont suffisants pour que l'équipe de recherche poursuive l'étude de l'effet du vinaigre sur la psyché. Surtout parce que les troubles dépressifs sont l'un des troubles mentaux les plus courants dans le monde et que les antidépresseurs ont des effets secondaires graves et que leur effet varie considérablement.

Le vinaigre pourrait potentiellement compléter le traitement des personnes atteintes de troubles dépressifs à l'avenir en tant que nourriture bon marché et facilement disponible. L'acide produit par la fermentation est déjà associé à des effets bénéfiques sur les taux de glucose sanguin, le risque de maladies cardiovasculaires et la réduction de l'obésité. De plus, il y a des indications que la psyché en profite également.

L'amélioration des symptômes dépressifs observée dans le groupe de vinaigre peut être attribuée à des changements métaboliques. De plus, les résultats de l'équipe suggèrent que le vinaigre pourrait potentiellement compléter le traitement des personnes atteintes de troubles dépressifs à l'avenir en raison de ses indications pour des bénéfices psychoactifs.

