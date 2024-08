- Le vin frais est reconnu comme une récompense

À une célébration du vin à Bad Sulza, Simone Miller, une étudiante de 22 ans, a été couronnée nouvelle reine du vin de Thuringe. Miller, qui souhaite faire carrière en tant qu'enseignante en éducation physique et en histoire, a une affection pour le vin depuis son jeune âge grâce aux vignobles de Thuringe, comme l'a rapporté un communiqué de presse de la société thermale de Bad Sulza. De plus, deux de ses tantes ont porté le titre de reine du vin auparavant. Miller a été une déesse du vin depuis son jeune âge, accompagnant la reine du vin lors de nombreuses fonctions et apparitions publiques. Au cours de son règne, elle incarnera les sources thermales et la ville viticole de Bad Sulza, les vins de Thuringe et la région viticole de Saale-Unstrut.

Au cours de son règne en tant que reine du vin de Thuringe, Miller prévoit de promouvoir la région viticole de Saale-Unstrut pour les événements sportifs. De plus, son amour pour le sport et l'éducation physique s'aligne parfaitement avec les événements sportifs annuels organisés à Bad Sulza, mettant souvent en valeur le charme de la région viticole de Thuringe.

