- Le vin doit être mis à jour sur les étiquettes: une meilleure communication des ingrédients

Étiquetage nutritionnel des vins : une nouvelle réglementation en 2024

À partir de 2024, les producteurs de vin devront se conformer aux nouvelles exigences d'étiquetage nutritionnel, qui auront également un impact sur le Federweißer, actuellement en cours de récolte. L'industrie viticole, en particulier les producteurs de vins mousseux, ont globalement eu des expériences positives avec les nouvelles réglementations d'étiquetage de l'UE et l'étiquetage numérique, selon leurs propres déclarations.

De nombreux viticulteurs sont actuellement aux prises avec ces changements avant de produire le prochain millésime, avec de nombreuses questions restées sans réponse, comme l'a rapporté Christian Schwörer, Secrétaire général de l'Association des Vignerons Allemands.

À partir de 2025, les consommateurs commenceront à voir ces étiquettes sur les bouteilles de vin en magasin en raison d'une amendment législative de l'UE qui exige l'information nutritionnelle sur le vin. La valeur énergétique et tout allergène potentiel, tels que les sulfites, doivent être indiqués sur l'étiquette, selon Ernst Büscher du Deutsche Weinstitut à Bodenheim, en Rhénanie-Palatinat.

Les autres nutriments et la liste des ingrédients peuvent être consultés via un code QR sur l'étiquette, menant à un site web où les données sont stockées. Cette fameuse "E-étiquette" est maintenue pendant toute la durée de vie d'un vin.

Le Federweißer est à l'avant-garde de la nutrition des vins

"Le Federweißer présente certaines particularités nutritionnelles, car il est vendu à l'état non fermenté ou partiellement fermenté", explique Büscher. Les informations nutritionnelles font référence au moment avant le début de la fermentation, tandis que la teneur maximale en alcool est indiquée, qui serait atteinte après la fermentation complète.

Cependant, de nombreux viticulteurs de l'Association des Domaines Viticoles Classés d'Allemagne (VDP) ne voient pas d'intérêt pour les consommateurs dans les étiquettes, en particulier pour les vins blancs secs, dont les informations nutritionnelles sont si similaires qu'il est peu judicieux de les énumérer individuellement, selon Max Rieser de la VDP.

Les coûts sont également un sujet de préoccupation pour certains producteurs. Une grande exploitation VDP estime un coût supplémentaire de 6 000 euros par an pour le logiciel, par exemple. Une autre critique est l'apparence des étiquettes.

Cependant, la solution du code QR est largement accueillie parce qu'elle économise de l'espace sur l'étiquette. Certains producteurs ont déjà mis en place de tels codes sur leurs bouteilles et n'ont besoin que d'ajouter de nouvelles informations, selon Rieser.

Les caves à vin mousseux souhaitent un "i" sur la bouteille

La nouvelle réglementation offre une solution moderne et transparente pour les consommateurs, loue Alexander Tacer, Directeur général de l'Association des Caves à Vin Mousseux d'Allemagne et de la Fédération des Vins et Spiritueux Internationaux. "À l'échelle de l'UE, l'étiquette présente d'autres avantages : les informations peuvent être affichées commodément via le code QR dans la langue locale du marché cible, sans encombrer l'étiquette physique de texte." Cependant, l'industrie débat encore de la manière dont le code QR doit être étiqueté. "Les fabricants préféreraient un 'i' linguistiquement neutre plutôt qu'une indication textuelle supplémentaire."

