- Le vide intérieur: la bataille de Felix Jaehn pour le bien-être psychologique

Beaucoup de fans ont été surpris par l'annonce : "Je suis désolé de vous décevoir, mais je suspends temporairement toutes les performances sans date de retour définie," a partagé Felix Jaehn sur Instagram. "Je me sens actuellement trop fragile pour me produire," a admis Jaehn. Cette déclaration a été inattendue, car l'artiste célébré avait précédemment parlé de ses luttes pour la santé mentale et avait rassuré les fans qu'il se sentait mieux.

Dans une interview estivale, Jaehn a exprimé confiance et un sentiment de découverte de soi. "Je suis beaucoup plus sûr de moi. Je me sens plus enraciné et j'ai une compréhension plus claire de qui je suis et de ce que je veux," a-t-il partagé. Il y a seulement quatre mois, Jaehn s'est identifié publiquement comme non-binaire. "Je utilise le nom Fee pour le moment car je suis entré dans la communauté non binaire et je voudrais un nom neutre en genre," a-t-il révélé dans l'émission "Sweet and Spicy". Il a également mentionné qu'il continuerait à produire de la musique sous le nom de Felix Jaehn.

Felix Jaehn a lutté contre les attaques de panique depuis le début de sa carrière. "Cela serait trop complexe à changer. Mais lorsque vous vous adressez à moi, s'il vous plaît utilisez Fee," a-t-il suggéré. Jaehn a également exprimé une préférence pour l'utilisation des pronoms non binaires "dey/den" en allemand, similaire aux "they/them" en anglais.

Il est incertain si la récente révélation de son identité a exacerbé les problèmes de santé mentale. En 2020, Jaehn a parlé des remarques homophobes qu'il a subies. "J'ai été confronté à des insultes verbales à plusieurs reprises en raison de mon identité queer. Malheureusement, cela s'est produit récemment également," a-t-il partagé. En 2018, Felix Jaehn s'est ouvertement déclaré bisexuel pour la première fois.

En 2019, Felix Jaehn a mis en avant l'importance de la santé mentale dans l'émission de discussion Markus Lanz. "Un aspect souvent sous-estimé est notre esprit, nos pensées. Je crois vraiment que notre bien-être mental est directement lié à notre santé physique," a-t-il déclaré. Le prodige musical a dû apprendre cette leçon à ses dépens. Après être devenu une sensation mondiale à 20 ans avec le tube "Cheerleader", Jaehn n'était pas préparé à gérer la célébrité soudaine.

"Malheureusement, je n'ai pas pu gérer cela lorsque cela s'est produit soudainement," a révélé Jaehn plus tard au sujet du succès. La tournée l'a emmené dans le monde entier, mais les problèmes ont rapidement suivi. "La pression s'est d'abord manifestée par des maux de tête et des douleurs dans le dos. Ensuite, les attaques de panique sont apparues. Je ne sortais que pour remplir mes obligations. Je n'allais même pas faire les courses car j'avais peur de sortir de la maison," a-t-il expliqué dans une interview accordée à Stern en 2021. L'isolement en tournée a exacerbé ses problèmes de santé mentale.

La méditation, parfois jusqu'à trois heures par jour, a aidé Jaehn à faire face. Il a également pratiqué des sports, pris des douches froides et a parfois mis son téléphone en mode avion. À un moment donné, il a même cherché du réconfort dans un monastère.

Il semble maintenant que Jaehn ait cherché de l'aide professionnelle. "Je n'ai même pas réalisé la gravité de ma douleur jusqu'à ce que je cherche enfin de l'aide professionnelle," a-t-il partagé sur Instagram concernant les annulations de concerts. Cependant, il y a un rayon d'espoir pour tous les fans : Despite the absence from performances, new music is still expected to release. Felix Jaehn announced this on Instagram and thanked the supporters for their backing.

Lire aussi: