Le vice-président Tim Walz a été accusé en 2006 d'embellir son service militaire, ce qu'il a qualifié de calomnie.

Il n'est pas la première fois que Walz fait face à de telles critiques.

Une revue de CNN KFile révèle que des accusations similaires ont été formulées en 2006, lors de la première campagne de Walz pour le Congrès. Cette année-là, plusieurs lettres adressées à son journal local de Mankato, dans le Minnesota, l'accusaient de faire des déclarations trompeuses sur son service, notamment sur le fait de savoir s'il avait servi en Irak ou en Afghanistan.

Walz a trouvé ces accusations suffisamment graves pour y répondre personnellement.

Le débat portait sur une sélection de publicités politiques et de déclarations sur le site web de Walz décrivant son service militaire à l'étranger. Alors qu'ils décrivaient Walz comme ayant servi à l'étranger dans le cadre de l'Opération Liberté immuable, ils omirent de préciser qu'il l'avait fait en servant en Italie, et non en Afghanistan.

Walz a été plus spécifique dans d'autres déclarations et interviews avec les médias en 2006, dans lesquelles il a déclaré qu'il avait été affecté en Italie, et non en Afghanistan, "par chance du sort".

La récente mise en examen du dossier de service de Walz a été relancée après que la campagne Harris a publié une vidéo de Walz parlant de sa décision de changer de position et de soutenir l'interdiction des armes d'assaut suite à la fusillade de Parkland en 2018. Dans la vidéo, Walz déclare : "Nous pouvons nous assurer que ces armes de guerre, que j'ai portées à la guerre, sont les seules à être là."

En 2006, Walz a beaucoup mis en avant son image de soldat, en mettant l'accent sur son service militaire et sa carrière d'enseignant pour se présenter comme un homme du peuple. Mais Walz n'a jamais dit explicitement qu'il avait connu le combat.

La biographie officielle de Walz en 2006 disait : "Avant de prendre sa retraite, Walz a servi à l'étranger avec son bataillon dans le cadre de l'Opération Liberté immuable", et la page d'accueil de son site web mettait en avant une photo de lui en uniforme militaire.

Une publicité à la télévision présentait Walz comme "le soldat qui a servi pendant deux décennies mais qui était prêt quand ils ont attaqué", avec une image des tours jumelles en feu en première page d'un journal.

La publicité disait qu'il était "commandant sergent-major, prenant sa retraite quatre ans plus tard après un tour de service dans le cadre de la guerre en Afghanistan", sur une image d'un article de journal titré "Les troupes accueillies à leur retour", avec une photo de Walz saluant dans son journal local, le New Ulm Journal.

Une autre publicité attaquait son adversaire pour ne pas avoir voté en faveur de l'augmentation de la rémunération des soldats et pour avoir voté en faveur de l'augmentation du salaire des membres du Congrès.

"Quand nous sommes partis, beaucoup dans mon unité ont subi une baisse de salaire", a déclaré Walz dans une autre publicité. "Il se donne une augmentation de salaire, mais il dit non aux soldats."

Les endorsements sur son site web officiel, y compris ceux du général à la retraite Wesley Clark et de l'ancien sénateur John Kerry, mettaient en avant son expérience militaire.

Walz a été déployé entre 2003 et 2004 en Europe pour soutenir l'Opération Liberté immuable, mais n'a jamais été déployé en Afghanistan, où se déroulait l'opération.

Les critiques incitent Walz à réagir

En 2006, la description par la campagne de Walz de son service a suscité des objections dans des lettres séparées aux éditeurs.

Une lettre à son journal local disait que la formulation de la campagne de Walz suggérait un service en Irak ou en Afghanistan.

"Cela suggère fortement qu'il a combattu en Irak ou en Afghanistan, mais ne dit pas dans quel pays", disait la lettre archivée en ligne ici en juillet 2006. "Comme les informations ne sont pas classifiées, Walz peut dire aux électeurs où il a été déployé en Irak ou en Afghanistan et ses dates de présence sur le terrain. Si Walz n'a pas été déployé sur le terrain, il devrait le dire."

La lettre a suscité une série de lettres de soutien à Walz.

"Je me demandais quand les républicains allaient commencer à 'swift boating' Tim Walz", disait l'une d'elles. "Tim Walz n'a jamais menti sur son service. Je l'ai entendu parler plusieurs fois, et il explique toujours que le bataillon qu'il

"J'ai passé 10 mois avec l'Opération Enduring Freedom, où, par chance, j'ai servi en Italie. Initialement, c'était la Turquie ou l'Irak, puis ils ont changé pour Enduring Freedom et j'ai dit : 'C'est l'Afghanistan.' Mais ils ont dit : 'Vous allez gérer les lignes d'approvisionnement entre la Turquie et l'Angleterre.' Nous avons assuré la sécurité totale de la base et la formation pour les soldats qui arrivaient," a-t-il déclaré.

En novembre 2006, la même allégation a été portée contre Walz.

"Par omission habile, Walz laisse entendre qu'il a servi dans les zones de combat du conflit actuel," lisait-on dans une autre lettre au rédacteur en chef dans un journal local en novembre 2006. "La vérité, c'est qu'il a servi en Italie. Il y a une différence significative entre le service de Walz dans une garnison en Italie et le danger extrême que jeunes hommes et femmes affrontent dans les zones de combat en Irak et en Afghanistan."

Walz a de nouveau répondu.

"Je réponds aux mensonges de Tom Hagen concernant mon dossier militaire," a écrit Walz à l'époque. "Ma biographie sur mon site officiel de campagne indique simplement que 'avant de prendre sa retraite, Walz a servi à l'étranger avec son bataillon en soutien à l'Opération Enduring Freedom.'"

"À partir de cela, M. Hagen fait la ridicule affirmation que je trompe les électeurs en prétendant avoir servi au combat en Irak. Après avoir terminé 20 ans de service en 2001, je me suis réengagé pour servir notre pays pendant quatre années supplémentaires après le 11 septembre et je suis parti à la retraite l'année avant que mon bataillon ne soit déployé en Irak afin de me présenter au Congrès," a-t-il ajouté.

"Je suis fier des 24 ans que j'ai servis notre pays dans la Garde nationale de l'armée. Il y a un code d'honneur parmi ceux qui ont servi, et normalement, ce type d'attaque politique partisane ne vient que de ceux qui n'ont jamais porté un uniforme," a-t-il ajouté. "M. Hagen, si vous étiez confus quant à mon service, vous auriez pu vérifier mon site Web, ou simplement avoir la décence de m'appeler et de me demander. Lorsque vous déshonorez un vétéran, vous déshonorez tous les soldats et vétérans. Vous devez présenter des excuses à tous ceux qui servent avec honneur."

CNN's Danya Gainor et Allison Gordon ont contribué à ce rapport.

En réponse aux critiques, Walz a personnellement abordé les déclarations trompeuses concernant son service, en déclarant qu'il a servi à l'étranger en soutien à l'Opération Enduring Freedom en Italie de 2003 à 2004. De plus, la nouvelle surveillance du dossier militaire de Walz a été déclenchée par une vidéo publiée par la campagne Harris, dans laquelle Walz discutait de sa décision de soutenir l'interdiction des armes d'assaut après la fusillade de Parkland en 2018. Dans la vidéo, Walz a mentionné le port d'armes de guerre lors de la guerre, laissant entendre son service militaire.

Lire aussi: