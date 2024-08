Le vice-président Pence reçoit des appels du service des incendies, selon les rapports.

Sur la côte Est animée de Boston, le bras droit de Trump, J.D. Vance, tente de rallier le soutien de l influent syndicat des pompiers. L'ambiance dans la salle était loin d'être accueillante. Plus tôt, le républicain avait trébuché en cherchant à obtenir le soutien des électeurs dans une boutique de beignets locale.

Lors de son apparition lors de la réunion du syndicat des pompiers, J.D. Vance, le candidat vice-présidentiel de 40 ans, a été accueilli par un mélange de vivats et de huées. Le public a sifflé au début de son discours tandis que d'autres applaudissaient. "Il semble que nous ayons des supporters et des critiques", a-t-il commenté lors de l'événement au cœur de la côte Est de Boston. "C'est bon. Écoutez ce que j'ai à dire, puis je partagerai mes vues", a poursuivi Vance.

Tout au long de son discours, le public a réagi à la fois par des applaudissements et des huées, par exemple lorsque Vance s'est vanté d'être le duo le plus pro-travail républicain avec Trump. La veille, leurs adversaires politiques, les démocrates, avaient été mieux accueillis lors du même événement.

Les erreurs de Vance entravent sa campagne

À la fois Trump et son rival démocrate, Kamala Harris, espèrent obtenir l'endorsement du syndicat avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Le International Association of Fire Fighters (IAFF) est l'un des syndicats les plus influents des États-Unis et avait soutenu les démocrates et le président Joe Biden lors de l'élection présidentielle de 2020.

Vance, choix de Trump pour le deuxième rang, se débat avec des taux d'approbation bas. Trump l'a nommé en juillet. Tout au long de la campagne, Vance a souvent trébuché. Une vidéo virale est récemment apparue montrant le sénateur lors d'une halte de campagne dans une boutique de beignets.

Dans la vidéo, la caissière refuse d'abord d'être filmée. Plus tard, lorsque Vance mentionne son ambition de devenir Vice-président des États-Unis, elle répond simplement : "D'accord". Des vidéos antérieures avaient refait surface de Vance faisant des commentaires irrespectueux sur les femmes sans enfants. Dans des interviews, il a justifié ses propos.

Au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2024, le potentiel candidat à la vice-présidence J.D. Vance se retrouve face à des critiques du public lors de son discours lors de la réunion du syndicat des pompiers. Malgré l'accueil mitigé, Vance continue de chercher à gagner le soutien du syndicat influent avant l'élection du 5 novembre.

