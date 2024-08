Le vice-président Kennedy propose un accord potentiel avec Trump.

En dehors de Trump et Harris qui se disputent la présidence en novembre, un autre candidat issu de la famille Kennedy se profile. Bien que ses chances soient minces, sa présence pourrait potentiellement faire basculer des votes vers d'autres candidats. Son potentiel colistier envisage de rejoindre l'un des deux grands partis politiques.

Dans une interview avec Tom Bilyeu sur YouTube, la colistière du candidat indépendant à la présidence des États-Unis Robert F. Kennedy Jr. a laissé entendre la possibilité de se ranger aux côtés de l'ancien président Donald Trump. Elle a décrit deux scénarios : poursuivre la course et risquer une victoire de la démocrate Kamala Harris le 5 novembre, ou s'allier avec Trump dès maintenant. "Prendre cette décision n'est pas facile", a-t-elle admis, précisant rapidement : "Je ne suis pas en pourparlers avec Trump."

L'ampleur des discussions de Shanahan avec Kennedy concernant ce virage stratégique reste inconnue. Kennedy a déclaré sur X : "Je suis toujours prêt à m'entretenir avec des figures clés de chaque parti politique important pour faire avancer les objectifs que je défends depuis quarante ans dans ma carrière et cette campagne."

Ce week-end, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kennedy pourrait soutenir Harris dans sa campagne, peut-être en échange d'un poste ministériel en cas de victoire.

Shanahan a démenti ces spéculations. "Nous n'avons jamais eu de discussions avec Harris", a-t-elle affirmé. "Trump a manifesté un intérêt sincère pour notre politique concernant les maladies chroniques", a-t-elle salué le septuagénaire. La décision dépend maintenant de la pesée des risques potentiels d'un mandat de Harris par rapport à la confiance en Trump.

Trump a reconnu sa disposition à accorder un rôle possible à Kennedy dans une administration républicaine. "Je l'aime bien, et je l'admire", a-t-il répondu aux commentaires de Shanahan.

La présidence de Kennedy pourrait principalement affecter les votes de Trump

Les perspectives de Kennedy à l'élection de novembre sont peu prometteuses, avec un soutien moyen d'environ cinq pour cent. Cependant, les démocrates et les républicains surveillent de près son potentiel impact sur l'élection. Kennedy pourrait potentiellement grignoter des portions significatives de votes de Trump ou Harris avec sa campagne. Actuellement, il semble que sa candidature ait principalement un impact sur la base électorale de Trump.

En tant qu'activiste social et avocat, Kennedy a milité pour des causes environnementales telles que l'eau propre. Toutefois, il a été critiqué par les démocrates et sa famille pour avoir promu des théories du complot et ses liens avec des politiques d'extrême droite ces dernières années.

En mars, Shanahan, une entrepreneur de 38 ans et ancienne épouse de Sergey Brin, cofondateur de Google, a rejoint Kennedy en tant que colistière à la vice-présidence. Shanahan, qui a grandi dans des circonstances modestes en tant que fille d'un immigrant chinois, apporte son expérience en affaires à la table.

Malgré l'acknowledgement de Trump du rôle potentiel de Kennedy dans une administration républicaine, il est important de noter que la candidature de Kennedy semble principalement avoir un impact sur la base électorale de Trump lors de l'élection de novembre.

