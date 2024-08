- Le vice-président Kennedy envisage une alliance avec Trump.

Le potentiel candidat à la vice-présidence du candidat à la présidence des États-Unis non affilié Robert F. Kennedy a suggéré une collaboration avec l'ancien président Donald Trump. Selon Nicole Shanahan, qui s'exprimait lors d'une interview, il y a maintenant deux options : continuer la course et potentiellement laisser la démocrate Kamala Harris gagner l'élection présidentielle le 5 novembre, ou s'associer au républicain Trump dès maintenant. Elle a ajouté : "Ce n'est pas un choix facile. Je tiens à préciser que je ne négocie pas avec Trump."

Kennedy : ouvert à l'engagement avec tous les camps

Il est toujours incertain jusqu'à quel point les discussions concernant cette alliance ont eu lieu entre Kennedy et Shanahan. Kennedy, le neveu de l'estimé ancien président John F. Kennedy, a écrit sur sa plateforme X : "Comme d'habitude, je suis disponible pour discuter avec les principales figures de tous les partis politiques pour faire avancer les valeurs que j'ai défendues pendant 40 ans dans mon travail et ma campagne." Au cours du week-end dernier, il y avait des murmures selon lesquels Kennedy envisageait de soutenir Harris dans sa campagne, s'il était nommé à un poste ministériel en cas de victoire.

Shanahan a nié ces allégations. "Nous n'avons jamais discuté avec Harris", a-t-elle déclaré. "Trump a genuinely shown interest in our policies related to chronic illnesses. He takes this issue seriously", elle a complimenté Trump's 78 years of age. Now, it's about weighing the risk of a présidence under Harris and assessing if Trump is trustworthy.

Dépourvu d'espoir, mais encore influent

Les chances de Kennedy de gagner l'élection présidentielle en novembre sont maigres, avec une moyenne de 5% dans les sondages. Cependant, à la fois les démocrates et les républicains gardent un œil sur lui, car la course entre Trump et Harris s'annonce serrée. Kennedy a la capacité de faire pencher des pourcentages cruciaux soit en faveur du républicain, soit en faveur du démocrate avec sa candidature. Actuellement, il semble plus nuisible à la campagne de Trump.

