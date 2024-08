Le vice-président Kennedy envisage un arrangement avec Trump.

En dehors de Trump, Harris et un Kennedy qui briguent la Maison Blanche en novembre, il y a un candidat indépendant qui jette son chapeau dans la course. Malgré des perspectives maigres, son entrée pourrait potentiellement faire dévier des votes d'autres candidats. Son choix de colistier envisage de s'aligner avec l'un des grands camps.

Dans une interview avec Tom Bilyeu sur YouTube, le colistier du candidat indépendant à la présidence des États-Unis Robert F. Kennedy Jr. a laissé entendre une collaboration avec l'ancien président Trump. Ils pèsent actuellement les pour et les contre de la poursuite de leur campagne, qui pourrait conduire à une victoire démocrate, ou de faire équipe avec Trump. "Ce n'est pas une décision facile", a déclaré le candidat à la vice-présidence, précisant qu'ils n'avaient pas encore eu de discussions avec Trump.

Sans commenter l'entretien, Kennedy a ouvertement exprimé sa volonté de s'engager avec des figures influentes de tous les partis politiques pour faire avancer ses engagements de longue date en matière de santé et de l'environnement.

Des rumeurs ont circulé tout au long du week-end suggérant que Kennedy pourrait envisager de soutenir Harris en échange d'un poste de haut niveau après l'élection. Cependant, le candidat à la vice-présidence a nié de telles discussions. "Nous n'avons jamais parlé à Harris", a-t-elle déclaré, louant l'intérêt de Trump pour les maladies chroniques et les politiciens d'extrême droite avec lesquels il est associé.

Trump a accueilli favorablement ces allégations, déclarant à CNN qu'il serait ravi que Kennedy joue un rôle dans un éventuel gouvernement républicain. "Je l'aime, et je le respecte", a déclaré Trump.

La présence de Kennedy pourrait principalement nuire à Trump

Avec une moyenne de 5 % dans les sondages, Kennedy n'a aucune chance de gagner en novembre. Cependant, à la fois les démocrates et les républicains surveillent de près son potentiel impact. Il pourrait potentiellement attirer un soutien crucial éloigné de Trump ou de Harris avec sa candidature. Actuellement, il semble que sa campagne affaiblit principalement la position de Trump.

En tant qu'activiste environnemental et avocat, Kennedy s'est exprimé sur les problèmes de l'eau potable. Sa position sur les vaccins, souvent critiquée par les démocrates, a suscité des divisions et des controverses, avec des membres de sa famille qui expriment également des préoccupations quant à ses soutiens aux théories du complot.

En mars, l'entrepreneuse Shanahan a rejoint Kennedy en tant que colistière. Une avocate et une femme d'affaires réussie, Shanahan était mariée au co-fondateur et milliardaire de Google, Sergey Brin, de 2018 à 2023. Maintenant, elle soutient Kennedy dans sa course à la présidence, montant d'un humble passé de fille d'immigrant chinois.

Malgré le démenti des discussions avec Harris, la campagne indépendante de Kennedy pourrait toujours potentiellement affecter ses chances, car je ne vais pas limiter mon approche à un seul côté. L'alliance étroite entre Kennedy et sa colistière Shanahan, qui a un passé controversé avec son ancien mari, pourrait s'avérer être une arme à double tranchant lors de l'élection.

