Le vice-président du FDP Kubicki affirme que Ampel a perdu son autorité.

20:41 Thuringe : Höcke rate son siège parlementaire directLe décompte de la circonscription de Greiz II, où le chef de faction AfD Björn Höcke se présente, est terminé : Höcke ne parvient pas à obtenir la majorité des voix pour obtenir un siège direct au Parlement régional de Thuringe. Selon les rapports de ntv, l'AfD devrait obtenir le siège de Höcke au Parlement régional, un autre représentant de l'AfD se retirant volontairement pour lui faire de la place.

20:37 Saxe : La présence parlementaire de La Gauche assuréeLes pertes amères de La Gauche dans les élections de Saxe n'ont visiblement pas entamé leur présence au Parlement régional. Bien qu'ils n'aient pas atteint le seuil de 5% avec les seconds votes et se situent actuellement à 4,3% selon les prévisions de ZDF, deux candidats de La Gauche dans les circonscriptions de Leipzig mènent confortablement leurs opposants. Avec deux mandats directs en poche, La Gauche peut s'attendre à obtenir au moins quelques sièges au nouveau Parlement régional. Les potentiels vainqueurs dans les circonscriptions de Leipzig pourraient également prendre les premières places sur la liste de leur parti, mettant en difficulté la coalition gouvernementale de la CDU, du SPD et des Verts, car le ministre-président Kretschmer aurait besoin du BSW pour une majorité.

20:28 Thuringe : L'AfD prend de l'ampleurLes prévisions actuelles de ZDF pour l'élection en Thuringe indiquent que l'AfD poursuit sa croissance. Selon ces prévisions, l'AfD a grimpé jusqu'à 33,4% des votes. La CDU se situe à 23,8%, le SWB à 15,5%, et La Gauche détient 11,9% des votes. Le SPD et les Verts obtiennent respectivement 6,0% et 3,4% des votes, tandis que le FDP est inférieur à 1,2%.

20:17 Saxe : La CDU et l'AfD au coude-à-coudeSelon les prévisions actuelles de ZDF, la CDU en Saxe ne conserve qu'une mince avance sur l'AfD - 0,1 point de pourcentage, pour être précis. Si ces prévisions se maintiennent, les Démocrates chrétiens seront à 31,5%, tandis que l'AfD, considérée comme extrémiste de droite par la protection constitutionnelle, sera à 31,4%. À l'inverse, l'AfD a pris l'avantage sur la CDU dans les prévisions de Thuringe. Les Verts en Saxe peinent à conserver leurs sièges au Parlement, avec seulement 5,1% des votes. La Gauche en Saxe n'a que peu de chances avec une prévision à 4,3%, tandis que le SPD conserve sa présence au Parlement régional avec 7,6%.

19:56 Thuringe : L'entrée directe de Höcke au Parlement menacéeL'entrée directe du chef de faction AfD Björn Höcke au Parlement régional de Thuringe est maintenant menacée. Après le décompte des votes dans 68 des 74 circonscriptions électorales, le candidat CDU Christian Tischner a remporté 42,3% des votes, laissant Höcke derrière avec 40,4%. Si Tischner s'avère être le vainqueur de la majorité des votes dans la circonscription électorale de Greiz II, Höcke perdra l'opportunité d'obtenir un mandat direct. Il devrait alors compter sur un siège parlementaire par la liste d'État, mais si de nombreux candidats AfD obtiennent des victoires directes, personne ne gagnera de siège par la liste d'État.

19:50 Höcke sur la victoire de l'AfD : "La politique de mur de Berlin a craqué"L'AfD s'est imposée comme la force dominante dans les élections de Thuringe, selon le candidat principal AfD Björn Höcke. "La politique de mur de Berlin a craqué", a-t-il déclaré dans sa réaction aux événements de la soirée sur ntv. Il a qualifié le résultat électoral de "historique", discutant de la formation du gouvernement à venir.

19:42 Ramelow sur la chute de La Gauche : "Nous avons été étiquetés et divisés"Le ministre-président de Thuringe Bodo Ramelow attribue la "cannibalisation" de son parti La Gauche à deux facteurs. D'une part, il dit qu'une CDU qui a constamment assimilé l'AfD à La Gauche et promu son exclusivité a efficacement détourné les soutiens de son parti. D'autre part, le BSW, qui avait annoncé Previously

19:08 Wagenknecht espère une coalition avec la CDU et potentiellement l'SPD en ThuringeLa cheffe de BSW, Sahra Wagenknecht, exprime son espoir de former une coalition avec la CDU et éventuellement l'SPD en Thuringe. Dans une interview avec ARD, elle a déclaré : "Nous espérons vraiment établir un gouvernement décent avec la CDU à la fin - probablement aussi avec l'SPD." Après cinq ans de règne minoritaire, le public souhaite un gouvernement majoritaire stable. Les problèmes pressants en Thuringe, comme la "pénurie significative d'enseignants", nécessitent une attention immédiate, a souligné Wagenknecht. Le public souhaite également un gouvernement régional qui s'exprime en politique nationale, a-t-elle ajouté, en déclarant qu'un tel gouvernement devrait défendre la paix, la diplomatie et s'opposer au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht exclut toute alliance avec l'AfD en Thuringe.

19:02 Estimation préliminaire pour la Thuringe : l'AfD améliore ses performances par rapport aux prévisions initialesL'analyse préliminaire des résultats de l'élection en Thuringe par ZDF indique une meilleure performance pour l'AfD que prévu initialement. Le parti d'extrême droite est projeté pour recevoir 33,1 pour cent des voix dans l'État, avec la CDU à 24,3, l'alliance de Sahra Wagenknecht recueillant 15 pour cent de zéro. La gauche, actuellement au pouvoir avec Bodo Ramelow comme ministre-président populaire, connaît une baisse de presque 8 points de pourcentage, maintenant à 11,7. L'SPD obtient 6,6, tandis que les Verts reçoivent 4 pour cent des voix.

18:56 Goering-Eckardt : le succès de l'AfD est un "choc démocratique" pour l'AllemagneLes chefs du parti vert sont plus déconcertés par le succès de l'AfD en Thuringe que par leurs propres pertes électorales. Katrin Goering-Eckardt, co-présidente du parti vert, considère le succès du parti d'extrême droite comme un "choc" pour l'Allemagne. Omid Nouripour, chef de parti, estime que sa tristesse pour l'échec de son parti est "minime" compte tenu du fait que l'AfD est devenue la force dominante dans un parlement régional.

18:48 Kretschmer en Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer"Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme le pilier de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a-t-il déclaré lors de l'événement électoral de son parti. "Derrière nous, il y a cinq années difficiles", a-t-il ajouté en mentionnant que les habitants de Saxe ont fait confiance à la CDU et n'ont pas participé à un vote de protestation. "Nous savons à quel point les gens sont déçus par ce qui se passe à Berlin."

18:39 Estimation préliminaire pour la Saxe : l'avantage de la CDU sur l'AfD diminueSelon les projections initiales de ZDF, l'avantage de la CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe a diminué : la CDU ne mène maintenant que légèrement avec 31,9 pour cent, comparativement à l'AfD qui en a 31,3 pour cent. Le BSW est à 11,6 pour cent, l'SPD à 7,8, et les Verts ont peine à se qualifier pour le parlement régional avec 5,2 pour cent, tandis que la gauche rate le coche avec 4,5 pour cent.

18:33 Weidel réclame une participation gouvernementale pour l'AfD en Thuringe et en SaxeAlice Weidel, cheffe du parti fédéral de l'AfD, affirme que son parti mérite une représentation gouvernementale en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances normales, telles que pratiquées dans ce pays, le parti le plus fort, qui est l'AfD, devrait initier des pourparlers exploratoires", a déclaré Weidel sur ARD, en référence à la Thuringe. "Le électeur veut que l'AfD soit impliquée dans le gouvernement. Nous représentons 30 pour cent des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable ne serait même pas possible."

18:30 Kuhnert admet les résultats modestes de l'SPD aux élections de Thuringe et de SaxeLe secrétaire général de l'SPD, Kevin Kuhnert, reconnaît les performances modestes de son parti aux élections de Thuringe et de Saxe. "Ce n'est pas une nuit à célébrer pour l'SPD", a-t-il admis sur ARD. Despite a challenging past few years, he continued, the "risk of being expelled from the state parliaments" was severe. "Fighting is worth it, we're needed." He emphasized that change is necessary, emphasizing clearer communication and better listener qualities. Regarding Chancellor Olaf Scholz, he stated, "We need to articulate our politics together."

18:23 Höcke célèbre le résultat de la Thuringe comme une "victoire historique"Le chef de faction de l'AfD, Björn Höcke, célèbre les résultats de la Thuringe comme une "victoire historique". L'AfD occupe maintenant le rôle de parti populaire dominant dans l'État, et la "sottise du mur de feu" doit prendre fin, a déclaré Höcke sur MDR. Le changement ne viendra qu'avec l'implication de l'AfD, a-t-il ajouté.

18:21 Chrupalla sur la Thuringe : "Coude à coude avec la CDU"Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, a salué les performances de son parti comme extraordinaires. Il a déclaré que les électeurs réclament un changement de politique dans les deux États. L'AfD est maintenant ouverte aux négociations avec tous les partis, a déclaré Chrupalla sur ZDF. Il a ajouté que l'AfD est "coude à coude avec la CDU" en Saxe et vise à gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Secrétaire Général de la CDU : Pas d'alliance avec l'AfDLe secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a déclaré qu'il n'y aurait pas de coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. Il a fait ces déclarations sur ARD et a déclaré que la CDU formerait des gouvernements depuis le cœur du parlement. Linnemann a exprimé sa confiance en leur succès et a mentionné que la CDU était le dernier parti populaire, agissant comme un "rempart". Il a noté que les partis de la coalition du trafic avaient été pénalisés.

18:13 Projections pour la Saxe : la CDU en tête, l'AfD juste derrièreLes premières projections pour l'élection régionale de Saxe placent la CDU en tête avec 31,5 % des voix, suivie de près par l'AfD avec 30 %. Le BSW est troisième avec 12 %, suivi de la SPD avec 8,5 %. Les Verts sont à 5,5 %, à peine entrant au parlement régional. La gauche et le FDP ne seront pas représentés au parlement régional.

18:10 Projections pour la Thuringe : l'AfD en tête, la CDU juste derrièreSelon les premières projections pour l'élection régionale de Thuringe, l'AfD a une nette avance avec 30,5 %, suivie de la CDU avec 24,5 %. La gauche est troisième avec 12,5 %, et la SPD est représentée au parlement régional avec 7 %. Le BSW obtient un siège avec 16 %, tandis que les Verts et le FDP ne parviennent pas à atteindre 5 %.

18:01 Thuringe : l'AfD en tête, la SPD franchit l'hurdle des 5 %, le BSW en double chiffres en SaxeLes premières projections après l'élection régionale de Thuringe placent l'AfD en tête. La SPD franchit le seuil des 5 %, tandis que les Verts et le FDP ne parviennent pas à l'atteindre. En Saxe, le BSW obtient un résultat à deux chiffres dès le départ. La CDU est légèrement en tête de l'AfD.

17:18 L'incertitude de Höcke pour entrer au parlement régionalEn Thuringe, le chef de faction AfD Björn Höcke pourrait ne pas obtenir de siège au parlement régional à venir. Ironiquement, cela pourrait être dû à ses collègues de parti réussis. De nombreux candidats AfD se présentent dans des circonscriptions et ont de bonnes chances de gagner des mandats directs. Cependant, Höcke affronte une forte concurrence de la part du candidat CDU Christian Tischner dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner gagne et que l'AfD obtient plus de mandats directs qu'elle n'y a droit selon les résultats du deuxième vote, personne ne pourra entrer au parlement régional via la liste d'État, pas même le premier de la liste, que Höcke occupe.

16:48 Événement du parti AfD de Thuringe sans couverture médiatiqueIl est peu probable qu'il y ait une couverture médiatique de l'événement électoral de l'AfD de Thuringe. Le parti, classé comme extrémiste de droite par le Verfassungsschutz, a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement, mais un tribunal l'a interdit. En conséquence, le parti d'État a exclu toute la presse, invoquant des problèmes organisationnels en raison d'un espace insuffisant au lieu de l'événement pour tous les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

16:29 Taux de vote par correspondance élevé en SaxePour l'élection que le ministre-président de la Saxe, Michael Kretschmer, a qualifiée de "déterminante" pour l'État, près d'un quart des électeurs ont déjà voté par correspondance. Le responsable des élections de l'État s'attend à ce que 24,6 % des votes soient castés par correspondance. Le taux de participation aujourd'hui était légèrement plus élevé qu'en 2019 en début d'après-midi.

15:52 Höcke et Ramelow déposent leur voteLe chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal a déposé son vote ce matin. Höcke est arrivé à son bureau de vote dans un Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Il a voté à Bornhagen, district d'Eichsfeld. Le ministre-président Bodo Ramelow a voté à Erfurt, accompagné de son épouse, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Plus fort taux de participation en Thuringe et en SaxeEn Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14 h, une augmentation de plus de deux points par rapport aux élections précédentes il y a cinq ans. En Saxe, le taux de participation était également plus élevé qu'en 2019, mais seulement légèrement, à 35,4 % en début d'après-midi. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18 h.

14:40 Principaux sujets d'inquiétude dans les élections de Saxe et de ThuringeEnviron un tiers des résidents de Saxe et de Thuringe prévoient de voter pour l'AfD aux élections du 1er septembre. Un sondage approfondi fournit des informations sur les raisons de cette tendance, en se concentrant sur les principales préoccupations et questions. La migration n'est qu'un des nombreux problèmes mentionnés.

14:13 Höcke s'éloigne rapidement du bureau de voteLors de l'élection régionale de Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, a voté aux environs de midi au bureau de vote de Bornhagen. La figure d'extrême droite a quitté l'emplacement rapidement et a décliné de parler aux journalistes. Auparavant, il avait régulièrement perdu face au candidat de la CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld, mais cette fois-ci, il avait déménagé dans la circonscription de Greiz. Malheureusement, il a également subi une défaite dans cette nouvelle circonscription face à la CDU.

13:50 Taux de participation similaire en Thuringe par rapport à 2019En Thuringe, le taux de participation semble comparable à l'élection parlementaire précédente, selon la commission électorale de l'État. Environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté à midi. Les chiffres ne comprennent pas les votants par correspondance. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure. Il semble y avoir plus d'intérêt pour l'élection de l'État cette année que pour les élections européennes et locales qui ont eu lieu précédemment. Le taux de participation en juin a été enregistré à 24,3 % à la même heure.

13:29 Forte participation attendue en SaxeEn Saxe, une forte participation est attendue pour l'élection de l'État. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. Lors de l'élection précédente de l'État en 2019, le taux était de 26,2 % à la même heure. Les chiffres préliminaires ne comprennent pas encore les votants par correspondance. Il est prévu que 24,6 % des électeurs inscrits exerceront leur droit de vote par correspondance, comparé à 16,9 % en 2019. Selon la commission électorale de l'État, les élections se déroulent sans encombre le matin.

13:11 Résultats électoraux pourraient affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont encore en cours de dépouillement. Si le SPD ne parvient pas à obtenir de siège au Parlement de l'État, cela équivaudrait presque à un séisme, selon le politologue Albrecht von Lucke, dans une interview avec ntv. Il analyse l'élection et ses éventuelles conséquences.

12:44 Police enquête sur une menace à un bureau de voteSuite à un incident dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur une menace. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin. Lorsque le responsable du bureau de vote lui a demandé de retirer son T-shirt en raison de l'interdiction de la publicité partisane, l'homme a obéi mais a menacé de "revenir" en raison de son mécontentement quant à son traitement en sortant du bureau de vote. La police a pris une déclaration et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote en tant qu'actes de vandalisme criminel.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses informationsLe réseau de recherche Correctiv a mis en garde contre une allégation fausse récurrente. Elle affirme que signer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. Cependant, le bureau du commissaire aux élections a confirmé à Correctiv : "Le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le voter pourrait compromettre le secret du vote et rendre le bulletin de vote entier invalide."

11:51 Voigt espère une "majorité stable"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a maintenant voté. Il a exprimé son espoir que "beaucoup de Thuringiens iront aux urnes et exerceront leur droit de modeler l'avenir de notre région". Il espère également une "majorité stable" pour permettre à la région de progresser à nouveau.

11:25 Augmentation des attaques d'extrême droite à SonnebergSonneberg est le premier district d'Allemagne dirigé par un politique de l'AfD. Cependant, des activistes affirment être soumis à des menaces massives - beaucoup ont arrêté leur travail à la suite. On suppose que le nombre d'attaques d'extrême droite a augmenté de cinq fois en un an. Des experts attribuent cette augmentation à l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer s'exprime au bureau de voteLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection de l'État dans son État fédéral "probablement la plus importante élection en 34 ans". Lors de son vote à Dresde, il a exprimé sa gratitude à de nombreuses personnes qui "ont voté différemment" dans le passé mais ont maintenant changé leur soutien pour la "force puissante au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension permettra une formation de gouvernement qui servira cette région", a poursuivi Kretschmer. Dans les derniers sondages, son parti CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "n'est pas sur le bulletin de vote"Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "un festival de la démocratie" - même si la possibilité de ne pas être réélu existe. Dans une interview avec ntv, le politique du parti de gauche a expliqué pourquoi il ne recommande pas un gouvernement minoritaire et pourquoi il a des doutes sur la compétence du BSW.

09:59 "Pas de sensibilité historique" - historien exprime son mécontentement à propos de la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew a exprimé son mécontentement quant à la date de l'élection pour les élections de l'État en Saxe et en Thuringe, qui a lieu le 1er septembre, coïncidant avec le 85e anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. Loew, directeur de l'Institut allemand pour les affaires polonaises, a déclaré à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) : "Quelqu'un sans sensibilité historique doit avoir trouvé cela être une bonne idée". En ce qui concerne l'AfD, classée comme "droitement extrême" par le service de renseignement intérieur dans les deux États, Loew a déclaré : "Cela pourrait entraîner des associations dérangeantes si un parti sans une position claire envers l'époque nazie gagne à Dresde et à Erfurt".

09:30 "Élection charnière" : Tous les chiffres sur l'élection régionale en SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui dans le land de Saxe pour choisir le parti qui dirigera le parlement régional de Dresde à l'avenir. Le CDU est la force la plus forte dans le land depuis 1990, mais pourrait perdre cette position pour la première fois. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifié cette élection de "charnière". "Tout est en jeu ici."

09:05 Kretschmer accuse le trafic lumineux de "chaos pré-électoral"Le jour de l'élection est arrivé en Saxe, avec la question sur toutes les lèvres : le ministre-président Michael Kretschmer prolongera-t-il la série de victoires du CDU dans le land ? During an interview with ntv, he discussed his stance on refugee issues, the traffic light government, and the Ukraine war.

08:24 L'AfD pourrait-elle représenter une menace pour la démocratie ?

Les sondages suggèrent que l'AfD devrait gagner une influence significative dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Comme l'a mis en garde un groupe de recherche, cela pourrait être préjudiciable aux institutions démocratiques, étant donné que l'État de droit n'est peut-être pas aussi solide que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

De nouveaux parlements régionaux seront élus aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU du ministre-président sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude-à-coude. Les premières projections sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Ces élections dans les deux États de l'est de l'Allemagne serviront également de baromètre pour la coalition du trafic lumineux à Berlin.

Pour la coalition actuelle rouge-rouge-verte dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche) en Thuringe, il n'y a pas de majorité claire dans les sondages. Une coalition composée du CDU, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD pourrait potentiellement se former après l'élection. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts a encore une majorité. Kretschmer n'exclut pas la possibilité d'une alliance avec la BSW. La Gauche risque d'être évincée du parlement en Saxe. La même chose pourrait arriver pour les Verts et le FDP en Thuringe.

