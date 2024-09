Le vice-président adjoint de la Banque Commerciale exprime ses craintes quant à la fermeture potentielle des succursales UniCredit

Si Unicredit, un puissant géant bancaire italien, devait prendre le contrôle, Uwe Tschäge, membre du conseil de surveillance de Commerzbank et président du conseil des salariés, anticipe des réductions drastiques. Tschäge a déclaré : "Nous nous attendons à une forte réduction des agences physiques". En ce qui concerne les intentions d'Unicredit d'acquérir Commerzbank, Tschäge exprime son mécontentement, déclarant : "Nous ne sommes pas favorables à cela".

Unicredit, deuxième plus grande banque italienne, détient actuellement environ 21 % des actions de Commerzbank, deuxième plus grande banque cotée en bourse d'Allemagne. Cela permettrait aux Italiens de devenir le plus grand actionnaire unique de l'institution de Francfort, surpassant le gouvernement fédéral allemand, qui détient encore environ 12 %.

Cette situation pourrait entraîner des changements significatifs chez Commerzbank. Les préoccupations de Tschäge concernant le contrôle d'Unicredit pourraient conduire à une diminution du nombre d'agences physiques.

