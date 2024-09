- Le vice-ministre d'État du SPD plaide pour l'interdiction des talk-shows - Esken justifie sa position

La co-présidente du SPD, Saskia Esken, a réagi avec colère aux appels de la vice-présidente du SPD de Brandebourg, Katrin Lange, pour boycotter les talk-shows. Lors d'une apparition sur ntv "Beisenherz", Esken a déclaré : "Ce n'est pas ainsi que nous nous comportons au sein du SPD." Elle a annoncé son intention de discuter avec Lange. "Il se peut que nous ayons omis de nous parler depuis un moment. Nous devons y remédier."

Après les élections en Saxe et en Thuringe, Lange (52), ministre des Finances de Brandebourg et vice-présidente du SPD de l'État, a déclaré au journal "Bild" : "Ce serait une amélioration significative si certaines personnes évitaient les talk-shows. C'est tout simplement intolérable." Elle n'a pas mentionné de noms explicitement, mais "Bild" a mentionné Esken entre autres. Le nouveau parlement d'État de Brandebourg sera élu dans environ trois semaines.

Lange justifie l'idée de boycott des talk-shows

En réponse aux critiques, Esken a été accusée de sa réaction à l'attaque au couteau de Solingen avec trois morts. Sur le show ARD "Caren Miosga", elle avait déclaré après l'attaque : "Il n'y a pas grand-chose à apprendre de cette attaque, car l'auteur n'était manifestement pas connu de la police et n'était pas sous surveillance." Elle a par la suite corrigé son appréciation.

Lange a clarifié sur Facebook : "Je n'ai nommé personne en particulier, mais mon intention était claire. Oui, ça suffit maintenant. L'impression est accablante - et pas seulement dans l'est."

Vice-présidente : la patience envers la politique s'épuise

Lange a fait allusion à la critique croissante du gouvernement de la coalition fédérale. "Les résultats en Saxe et en Thuringe indiquent que la patience envers la politique actuelle s'épuise dans tout le pays", a-t-elle déclaré à "Bild".

"We need a collective effort on migration, similar to the asylum compromise in the 90s," Lange added. "The acceptance of the previous migration policy, as advocated by Angela Merkel, has virtually vanished among significant portions of the population, not only in East Germany."

Le ministre-président de Brandebourg et candidat principal du SPD, Dietmar Woidke, a plaidé pour une telle réforme de l'asile la semaine dernière. Woidke a lié son avenir politique dans les politiques d'État à une victoire le 22 septembre. Lange est apparemment parmi plusieurs politiques du SPD considérés comme possibles successeurs.

