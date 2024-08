- Le vice-candidat Walz a des ancêtres à Baden.

Ancêtres du candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz ont vécu à Kuppenheim

Les ancêtres de Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence des États-Unis, ont autrefois résidé à Kuppenheim, selon la ville du Bade. Le trisaïeul de Walz, Sebastian Walz, a immigré aux États-Unis en 1867, a révélé la ville située dans le district de Rastatt. Un autre ancêtre aurait même pu être maire de 1852 à 1861, selon les recherches sur la lignée de Walz.

La lignée masculine directe de Walz peut être retracée jusqu'à son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Sebastian Walz (1698-1768), à Kuppenheim. Cela signifie que Walz partage probablement de nombreux ancêtres avec les résidents actuels de Kuppenheim. "C'est une raison suffisante pour inviter le futur vice de Kamala Harris à Kuppenheim après son élection !" ont Previously rapporté les "Badischen Neuesten Nachrichten".

La candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris, a annoncé Walz comme son colistier pour l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. Le sexagénaire est gouverneur du Minnesota depuis 2019 et a précédemment été représentant à la Chambre pendant de nombreuses années. Avant sa carrière politique, Walz était enseignant.

