VfB Stuttgart célèbre une victoire claire pour clore ses préparatifs d'été. Dans leur dernier test difficile avant la confrontation de la Supercoupe contre le Bayer Leverkusen, l'équipe de Bundesliga a remporté un match amical 4:0 (2:0) face aux vainqueurs de la Coupe d'Espagne, l'Athletic Bilbao, avec le transfert record Deniz Undav entrant en jeu en tant que remplaçant tardif. Le match d'ouverture de la saison a vu Silas Katompa Mvumpa marquer un doublé (11', 49'), avec des buts supplémentaires d'Ermedin Demirovic (14') et Nick Woltemade (79') devant 50 000 spectateurs.

Sans les participants de l'Euro dans l'équipe de départ, l'équipe surprise de la saison dernière a dominé le match dès le début contre les visiteurs décevants. Les locaux ont démarré fort, menant 2:0 après seulement 15 minutes.

Silas a d'abord marqué de la tête sur corner, assisté par Jeff Chabot. Une combinaison de deux nouvelles recrues a ensuite mené au deuxième but : Justin Diehl a fait une passe, et Demirovic a marqué de près. Après la pause, Silas a marqué avec une action individuelle contre les participants de la Ligue Europa, et Woltemade, qui a rejoint l'équipe de Brême, a ajouté un autre but.

Le remplacement d'Undav (84') a été accueilli avec des acclamations des fans. La veille, les Swabians avaient annoncé avoir enfin trouvé un accord avec Brighton & Hove Albion. Undav a joué en prêt à Stuttgart la saison dernière et continuera de jouer pour l'équipe de l'entraîneur Sebastian Hoeneß.

Le 24 août, les vice-champions de la saison précédente affronteront le SC Freiburg en match d'ouverture de la Bundesliga. Le premier tour de la DFB-Pokal contre le SC Preußen Münster aura lieu le 27 août.

