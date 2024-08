Le VfB Stuttgart est en retard dans son adhésion au parti

SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund - 0:0 (0:0)

Borussia Dortmund a connu son premier revers sous la direction de l'entraîneur Tanrik Sahin lors de son deuxième match de Bundesliga. Ils ont fait match nul 0:0 contre SV Werder Bremen de Sahin samedi. Cette performance décevante les a laissés chanceux de repartir avec un point devant 42 100 spectateurs enthousiastes au Weserstadion, vendu à guichets fermés. Sahin, qui a mal commencé la saison, a du pain sur la planche après une piètre prestation offensive. Le défenseur Nico Schlotterbeck a écopé d'un carton jaune rouge à la 73e minute.

L'après-midi émotionnel a commencé par un dernier adieu aux fans de la légende de Werder, Willi Lemke, décédé à l'âge de 77 ans il y a trois semaines. Les fans ont rendu un touchant hommage, comme ils l'avaient fait la semaine précédente lors de la cérémonie officielle de deuil.

Le match a commencé avec de l'excitation contre le gardien de but de Dortmund Gregor Kobel et leurs propres erreurs (11e). Après l'égalisation, le match s'est stabilisé avec peu d'occasions de but. Les joueurs talentueux de Dortmund ont eu du mal à convertir leurs occasions.

Sahin, qui a joué pour l'équipe locale entre 2018 et 2020, a attendu avec impatience le football offensif jusqu'à la pause. Le défenseur Waldemar Anton a affiché un flair offensif à la 33e minute, mais son tir d'environ 16 mètres a manqué sa cible. L'avant-centre de Werder Ducksch a également raté une occasion de marquer depuis une position prometteuse (43e).

À la reprise, Brême a eu les meilleures chances, mais n'a pas réussi à créer d'occasions significatives contre une équipe de Dortmund instable. Après le match, Sahin a apporté de l'énergie fraîche depuis le banc pour donner un coup de fouet. Le remplaçant Karim Adeyemi a testé le gardien de Werder Michael Zetterer, puis Schlotterbeck a reçu un deuxième carton jaune pour une charge tardive sur Kobel.

VfB Stuttgart vs 1. FSV Mainz 05 - 3:3 (2:1)

Mainz 05 a gâché le match inaugural à domicile de Stuttgart avec un match passionnant. Maxim Leitsch a marqué à la 94e minute pour arracher un match nul 3:3 (2:1) après que Fabien Rieder ait semblé sceller la victoire pour Stuttgart quelques instants plus tôt. Stuttgart avait pris une avance de 2:0 grâce à des buts d'Enzo Millot (8e) et Jamie Leweling (15e).

Les 15 premières minutes ont été difficiles pour Mainz. Malgré l'avantage de 2:0, ils ont eu de la chance de rester à deux buts grâce aux buts de Millot et Leweling (8e, 15e). Cependant, Nadiem Amiri a marqué un penalty pour égaliser avant la mi-temps (43e). Stuttgart aurait eu un avantage plus important si Jonathan Burkardt n'avait pas été exceptionnel (62e). Le VfB n'a pas lâché prise, avec Rieder qui frappe la transversale sur un coup franc et le ballon finit par entrer dans le but de Mainz, rebondissant sur le dos de Zentner.

La minute de silence pour le défunt Christoph Daum, qui a conduit Stuttgart au championnat en 1992, a eu un impact immédiat sur le match. Seule Stuttgart a joué plus agressivement au début. Après deux occasions impressionnantes pour Deniz Undav, Millot a marqué sur une passe en retrait. Zentner n'a pas pu empêcher le puissant tir de Chris Fuhrich.

Mainz est apparu désorganisé dans le match rapide initial, avec de mauvaises communications entre ses défenseurs laissant de grands espaces. Leweling a profité de la confusion et a marqué sur une erreur d'Andreas Hanche-Olsen avec un tir puissant pour le deuxième but de Mainz. La pause à la mi-temps est arrivée juste à temps, permettant à Mainz de se regrouper et de mettre en place une stratégie défensive plus solide.

L'égalisation de Mainz sur penalty a nécessité un peu d'aide externe : Burkardt avait accidentellement fait trébucher Millot dans la surface de réparation. Stuttgart est resté imperturbable, pressant sans relâche pour marquer un autre but. Cependant, les efforts offensifs de Mainz se sont intensifiés, laissant Stuttgart gérer une notification selon laquelle leur propre but serait marqué suite à une tête du puissant Burkardt. Un autre but de Burkardt a été annulé pour une position de hors-jeu suite à une révision de la VAR, préparant la scène pour un final fou.

Eintracht Frankfurt vs TSG Hoffenheim - 3:1 (2:0)

Football à plein régime plutôt que match d'ouverture décevant : Eintracht Frankfurt a remporté sa première victoire de la saison après une défaite 0:2 contre Borussia Dortmund lors de son match inaugural. Ils ont battu TSG Hoffenheim 3:1 (2:0), réalisant un week-end victorieux qui a inclus l'annonce d'Omar Marmoush de son engagement avec le club et la signature de Mahmoud Dahoud.

Hugo Ekitike (24e minute), Hugo Larsson (33e), et Marmoush (56e) ont ouvert la voie à la victoire dans le clash entre deux concurrents allemands de l'Europa League. Hoffenheim a réussi à marquer grâce à Andrej Kramaric (54e) seulement. Frankfurt reste un défi difficile pour Hoffenheim, qui n'a toujours pas remporté de victoire en neuf matchs de Bundesliga à Frankfurt. Après leur victoire inaugurale de la saison contre Holstein Kiel par un score de 3-0, l'équipe de Pellegrino Matarazzo a connu son premier revers de la nouvelle campagne, avec les quatre buts de Kramaric cette saison qui n'ont pas changé l'issue.

"L'excitation est palpable", a déclaré l'entraîneur d'Eintracht Dino Toppmöller la veille du premier match à domicile de la saison. "58 000 spectateurs, c'est parti dès le début !" Il a tenu parole - à la fois les joueurs et les fans bruyants étaient d'accord.

Frankfurt avait des occasions de marquer en début de match grâce à Omar Marmoush (7e) et l'energique Ekitike (14e). Au début, Hoffenheim est resté stable, mais ils ont rapidement été contrés : Marmoush a mis Ekitike en place lors d'une contre-attaque, lui permettant de contourner le défenseur adverse Anton Stach, de passer le gardien de TSG Oliver Baumann et de prendre l'avantage. L'arène de Frankfurt était à nouveau en ébullition deux minutes plus tard sous le soleil de plomb et les 29 degrés, mais le tir lointain de Marmoush a manqué la cible. Peu après, la célébration du but était justifiée : le libre Larsson a étendu l'avance après une passe fantastique d'Ekitike.

Eintracht Frankfurt a démarré en trombe en deuxième mi-temps, pénétrant rapidement dans la moitié de l'adversaire. Hoffenheim a égalisé grâce à un tir glissant de Kramaric dans un but vide, semble-t-il sorti de nulle part. Cependant, Marmoush a parfaitement répondu deux minutes plus tard. Frankfurt est resté l'équipe dominante même après cela.

VfL Bochum 0:2 (0:0) Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach a remporté sa première victoire depuis avril grâce à une victoire 2-0 (0-0) à l'extérieur contre VfL Bochum. L'équipe de Gerardo Seoane a profité de son jeu supérieur et a remporté la victoire. Pour l'entraîneur novice de Bochum Peter Zeidler, c'était sa troisième défaite consécutive en trois matchs officiels. Contrairement à la défaite amère contre Leverkusen (2:3) la semaine précédente, les Gladbachers ont célébré cette fois-ci : Tim Kleindienst (67e) a marqué de la tête pour mettre fin à leur série de sept matchs sans victoire en Bundesliga. Franck Honorat (78e) a ajouté un autre but. Cependant, Bochum attend toujours son premier but de la saison.

Avant le match, Zeidler avait promis que l'atmosphère à domicile stimulerait et renforcerait les joueurs de Bochum. Même au coup d'envoi, "Bochum" de Herbert Grönemeyer résonnait encore, et l'équipe locale, alimentée par ses fans, a pris le contrôle du match. Les Gladbachers ont eu du mal contre les tacles agressifs de Bochum, avec le tir de Philipp Hofmann qui a manqué la cible (16e). Cependant, le jeu supérieur de Gladbach, en particulier grâce au joueur revenu Kevin Stöger, est devenu de plus en plus évident : le nouveau joueur de Bochum Ibrahima Sissoko a dégagé le premier tir de Stöger sur la ligne (25e).

En milieu de terrain défensif avec Julian Weigl, Seoane a aligné le nouveau joueur Philipp Sander, qui a fait ses débuts en Bundesliga. Il a impressionné par sa ténacité et sa précision de passe et pourrait potentiellement remplacer Manu Kone, parti pour AS Roma pour un montant rapporté de 20 millions d'euros. Les bancs des entraîneurs présentaient un contraste marqué : Seoane dirigeait et corrigeait constamment ses joueurs, tandis que Zeidler restait calme les mains dans les poches. En deuxième mi-temps, Zeidler a remplacé Aliou Balde, qui a immédiatement fait une différence avec un tir de loin après une course en solo (46e).

Le but d'Honorat a été annulé pour une position en hors-jeu de Tim Kleindienst (52e) détectée par la VAR. Puis Honorat a heurté le poteau, et le rebond de Sander a manqué la cible (55e). Gladbach a continué à faire pression, avec la passe d'Honorat terminée par Kleindienst. Ensuite, le nouveau joueur de Heidenheim a fourni l'assist pour le deuxième but.

Holstein Kiel 0:2 (0:2) VfL Wolfsburg

Jour historique dans le nord, mais une autre défaite : Holstein Kiel a subi sa première défaite à domicile de Bundesliga, s'inclinant 0-2 face à VfL Wolfsburg. Maximilian Arnold (27e) et Sebastiaan Bornauw (30e) ont gâché la fête avec leurs buts rapides. Kiel a lutté avec cœur et détermination, mais ce n'était pas suffisant contre les expérimentés Wolves. L'entraîneur Marcel Rapp, qui a également reçu un carton rouge (90.+6e), reste sans point pour son équipe en Bundesliga après deux matchs. Pendant ce temps, Ralph Hasenhüttl a remporté sa première victoire après une défaite 2:3 contre Bayern Munich, mais fait face à des préoccupations concernant les blessures avec Lovro Majer, remplacé juste avant la mi-temps.

Au-delà de ce que l'on pourrait penser, un supporter brandissait une banderole géante : "Schleswig-Holstein abrite une équipe de Bundesliga". Portés par leur propre public, Kiel a commencé le match avec courage par un temps idéal. Du milieu de terrain, le capitaine Lewis Holtby et Timo Becker ont régulièrement essayé de nourrir Shuto Machino et Benedikt Pichler en attaque. Malheureusement, leurs tentatives étaient souvent imprécises, et Becker n'a pas réussi à tirer parti d'une position avantageuse (42.).

En revanche, Wolfsburg a su profiter de ses premières occasions grâce au coup franc dévié d'Arnold à environ 28 mètres et à la tête de Bornauw. Cet avantage a permis à Wolfsburg de contrôler le match jusqu'à la fin. Cependant, Kiel est resté déterminé dans ce match inhabituel, même s'il a gaspillé de bonnes occasions avec Pichler (60.) et Machino (73.). Le public a encouragé son équipe jusqu'au coup de sifflet final.

