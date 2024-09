Le VfB Stuttgart conteste les mesures de confinement irrationnelles

VfB Stuttgart proteste contre le carton jaune-rouge infligé à leur capitaine, Atakan Karazor, lors du match contre VfL Wolfsburg. Le club souabe a déposé un appel auprès de la Fédération allemande de football, affirmant que l'arbitre Sven Jablonski avait commis une erreur et que la pénalité était injustifiée.

Le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a vu l'erreur et a salué le fair-play d'Atakan pour avoir accepté les excuses de l'arbitre. Cependant, Stuttgart a perdu son leader défensif pendant 30 minutes lors du match nul 2-2, et pourrait subir les mêmes conséquences lors du prochain match à domicile contre TSG Hoffenheim. Wohlgemuth s'est interrogé : "Est-il juste d'infliger une double pénalité ?"

Regrets de l'arbitre

Jablonski a reconnu son erreur après le match et a exprimé ses regrets à Sky News. Il a déclaré avoir vu une faute sur Arnold et entendu Arnold se plaindre d'une douleur, mais après avoir revu les images, il s'est rendu compte qu'Arnold était celui qui avait touché son adversaire. Jablonski a admis que "le jaune-rouge était une erreur", et il était "désolé" pour sa méprise.

Cependant, Jablonski n'a pas pu demander l'aide du vidéo arbitre (VAR) car un carton jaune ne justifie pas son utilisation pour un carton jaune-rouge. L'arbitre a même critiqué le règlement, exprimant son souhait de pouvoir vérifier les images dans les cas de carton jaune-rouge. "L'impact sur le match est important", a déclaré Jablonski. "J'aimerais avoir la possibilité de revoir les images dans des cas comme celui-ci."

Malgré ses excuses et la reconnaissance de son erreur, l'arbitre Sven Jablonski n'a pas pu annuler le carton jaune-rouge infligé au capitaine de VfB Stuttgart, Atakan Karazor, car il s'agissait initialement d'une décision de carton jaune. L'équipe de VfB Stuttgart doit une fière chandelle à son capitaine, qui manquera désormais une partie importante de leur prochain match contre TSG Hoffenheim, suite à leur match nul contre VfL Wolfsburg.

