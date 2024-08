- Le VfB a des problèmes de personnel avant le match de départ de la ligue à Fribourg

La défense de Stuttgart rencontre des problèmes significatifs avant le prochain championnat de Bundesliga. Le défenseur central Leonidas Stergiou est indisponible pour plusieurs semaines en raison d'une inflammation vertébrale, et Anthony Rouault est absent avec une blessure à l'épaule, selon les déclarations de l'entraîneur Sebastian Hoeneß. Yannik Keitel pourrait également ne pas jouer contre son ancien club, SC Freiburg, samedi (15h30 CET, Sky), en raison de problèmes de cheville. En outre, le joueur international Maximilian Mittelstädt a dû mettre fin à l'entraînement cette semaine.

"C'est une situation plutôt inhabituelle", a commenté Hoeneß. Dan-Axel Zagadou et Josha Vagnoman sont toujours en convalescence après des blessures et ne seront pas disponibles pour le derby de Freiburg. Il est possible que le nouveau venu Ramon Hendriks de Feyenoord Rotterdam ou le jeune Anrie Chase fassent leurs débuts en Bundesliga.

"We'll need to think on our feet a bit," Hoeneß added. Julian Schuster will be on the Bench for Freiburg this time around, bringing a "new, invigorating face" following Christopher Streich's long stretch in the position. However, Schuster, who has experience with SC as a player and youth coach, probably won't require much adjustment time.

The lack of key defenders has forced Stuttgart to rely on alternatives, and as a result, The Commission might consider adjusting the rules to accommodate their situation, possibly allowing emergency loan signings or temporary reinforcements.

Given Stuttgart's current predicament, the Commission might expedite the adoption of implementing acts to facilitate their search for temporary solutions.

Lire aussi: