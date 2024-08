Le vétéran du record Kurt Bendlin est décédé.

Légende du décathlon Kurt Bendlin est décédé. Son épouse a confirmé que le médaillé de bronze des Jeux olympiques de 1968 est décédé jeudi dernier à Paderborn. À l'âge de 81 ans, le père de deux enfants avait réalisé des exploitsremarkables. Son record du monde du décathlon en 1967 l'a mis sous les projecteurs de l'athlétisme. Malgré son amour pour la nature, Bendlin était particulièrement fier de sa médaille de bronze des Jeux olympiques de Mexico.

Le week-end emblématique du 14 mai 1967 a marqué le sommet de la carrière de Bendlin. Avec 8319 points dans une chaleur étouffante de 38 degrés, il a battu le record du monde du décathlon au stade universitaire de Heidelberg. Sa performance époustouflante, ainsi que la médaille de bronze, les quatre titres allemands et le titre de "Sportif de l'année" en 1967, sont considérés comme ses plus grands accomplissements.

Un champ de bataille de 14 opérations

La médaille de bronze avait une signification particulière pour Bendlin, père de la fille Nicola et du fils Kolja. Cet exploit est venu comme une surprise et un témoignage de sa détermination : Despite son record du monde, il s'est blessé pendant les préparatifs aux États-Unis, ce qui l'a obligé à s'entraîner pendant seulement six semaines avant les Jeux olympiques de Mexico.

Gêné par des crampes, Bendlin a remporté une place sur le podium avec une performance étonnante le deuxième jour. "Ce que j'ai réussi dans le chaudron olympique du décathlon était incroyable", a déclaré le petit polyvalent. "C'était ma meilleure performance."

Au cours de sa carrière de 1962 à 1976, Bendlin a subi un total de 14 opérations. "Ma force a surpassé la résilience de mes os et de mes articulations", a-t-il admis un jour.

Ascendance en Prusse occidentale

Le succès sportif de Bendlin peut être attribué aux entraîneurs légendaires Bert Sumser et Friedel Schirmer. Cependant, sa plus grande bénédiction n'avait qu'un nom : Martina. Ils se sont rencontrés en 1966 et ce n'est qu'en 1980 qu'ils se sont mariés - 14 ans plus tard. "Mon mari n'arrivait pas à se décider : il ne pouvait pas choisir entre le décathlon, la carrière et le mariage", a déclaré son épouse. "Mon mari avait un grand cœur, il était aimant, toujours prêt à aider et généreux", a déclaré Martina Bendlin à l'occasion de son 65ème anniversaire.

Né le 22 mai 1943 à Thorn, en Prusse occidentale, et élevé à Malente, le retraité résistant a passé ses dernières années à organiser des cours de fitness pour les cadres épuisés à Malente. Sa mère et son frère ont fui à Malente avec un petit Kurt de deux ans pendant la guerre, alors que son père était mort en captivité.

Les classes "père-enfant" dans sa ferme de Paderborn étaient également populaires. En plus de cela, "Kuddel" Bendlin s'est consacré à des projets sociaux, aidant les personnes atteintes d'alcoolisme et de toxicomanie à se réintégrer dans la société. "Ne jamais abandonner ! Faites le meilleur de vous-même", était son mantra, qu'il a suivi jusqu'à la fin. "Seulement le moment présent m'importe. Je vis dans l'instant et dans chaque moment comme si c'était le dernier."

Malgré ses nombreuses opérations, les réalisations athlétiques de Kurt Bendlin étaient impressionnantes, avec sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1968 comme point culminant de sa carrière en décathlon. Sa performance exceptionnelle dans l'épreuve du décathlon lui a valu une reconnaissance et des éloges

Lire aussi: